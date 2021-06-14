網路觀察家「宅神」朱學恒。（資料照）

本土疫情嚴峻又適逢端午假期，政府為避免民眾返鄉，日前採國道匝道管制，卻造成匝道回堵大塞車，反而苦了上班族與物流業者，被不少民眾罵翻；交通部高速公路局昨(13日)表示，預估用路人開始北返，傍晚起已將「嚴格匝道儀控」調整為「連續假日匝道儀控」。宅神朱學恒今(14日)針對匝道儀控管制一事發表看法，他批，「這他X的到底是什麼白癡政策？」

朱學恒14日針對端午連續假期高速公路交通疏導政策發表看法，他在臉書寫下，「到底是什麼樣的白癡才會覺得刁難民眾是防疫成果？你不敢禁止民眾移動，不敢取消假期，不敢用水槍射上高速公路的人，就用匝道管制來刁難開車的人，結果公車、救護車、假日上班者、物流車、快遞貨運全都中標」。

朱學恒指出，「這他X的到底是什麼白癡政策？以後要不要規定全民服用『含笑半步顛』(此為電影《唐伯虎點秋香》中的毒藥)，為了避免毒發，因此大家只能不笑不走路，減少人際接觸。然後衛福部還要發文感謝大家配合？」

最後，朱學恒更說，「再說一次，白癡，支持這種政策的人是奴性白癡！」然而針對匝道管制措施，高速公路局13日表示，端午節連假國道配合防疫政策，實施各交流道入口嚴格匝道儀控管制，其目的為希望用路人減少非必要跨區移動，並且防疫在家。

高速公路局說明，針對民生物流及大客車較多的入口匝道，將由高速公路局交控中心監控人員依據各交流道運行狀況，彈性放寬綠燈秒數；另緊急救護車輛可走匝道路肩，請其他車輛多加配合禮讓，並多利用地方道路，將國道讓給民生物流及大客車行駛。另外，預估部分用路人開始北返，已於13日16時起，國道「嚴格匝道儀控」調整為「連續假日匝道儀控」，並視各別路段路況作機動調整儀控率。