經濟部擬爭取旗下國營與投資事業接種疫苗，包括油糖水電、中鋼與漢翔共計8家企業，國營會表示，目前由各公司提報關鍵人力清單，經濟部彙整後將交由疾管署審核。

日前中央流行疫情指揮中心公布7大類公費疫苗接種對象，將「國家關鍵設施必要工作人員」列入第7類對象之一，進一步細分為以能源、水資源、通訊傳播及交通等主領域。

經濟部國營事業委員會表示，國營事業牽涉到能源與水資源等，例如中油、台電與台水等，都是第7類接種對象涵蓋範圍；至於台鹽與台糖負責生產民生物資，同樣重要。

此外，中鋼與漢翔等經濟部直接投資公司，部分業務也牽涉關鍵必要性，因此也一併納入，整個盤點下來，經濟部將中油、台電、台水、台糖、中鋼、漢翔、台船與台鹽共計8家納入接種名單，不過哪些員工可以優先接種，則交由各公司評估並提出關鍵人力清單。

中油表示，中油關鍵基礎設施分為三級，加總共4700多人，未來疫苗施打順序將以第一級優先、其次二三級方式實施，並依國營會等統籌單位規劃，進行後續作業。

中油進一步說明，一級關鍵基礎設施包含台中液化天然氣接收站、永安液化天然氣接收站，以及大林煉油廠、桃園煉油廠等，現場輪班人力都將列為疫苗優先施打對象。

至於二級基礎設施，林園石化廠即是一例，屬於整體石化業原料供應關鍵設施之一；另有燃氣監控調度中心、通霄配氣站等，單位現場操作人員都屬必要人力範疇。

台電表示，盤點關鍵基礎設施必要人力時，以穩定供電為前提，就工作項目進行區分，包含電廠值班等現場運轉維護人員、各種事故搶修人員、電力調度人員，以及其他與生產相關人員，總人數約5、6千名。

台電強調，提報必要人力需求的主要目的，便是不希望供電受到影響，目前已將關鍵設施項目提報給國營會，等候中央進一步指示。

國營會表示，關鍵人力名單彙整完後，將會交由疾管署評估審核，經濟部會持續保持密切聯繫，等候疫苗核配數量與優先施打順序等指示。（編輯：黃國倫）1100614