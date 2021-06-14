【旅奇傳媒/記者-王政】在競爭激烈的台中，有間位於北區學士路的傳統菜館，它原先隱身於黃昏市場，憑藉著嚴格的品管把關與健康的美味料理，經營多年之下以看似簡單的鍋貼、餛飩等麵食，不僅成功在一級戰區脫穎而出，最後更在客人的引薦之下進駐北區，以寧波菜享譽台中，甚至多次奪得台中10大伴手禮的殊榮，顯示出其餐飲與經營理念擁有獨到之處，而它便是知名的「寧菠小館」。
堅持做到最好 從黃昏市場進軍一級戰區
提起寧菠小館總經理鄧玲如，許多老饕們肯定都不陌生，對於他們的創意美食料理更是如數家珍。然而其實最早的寧菠小館是從黃昏市場起家，在追求「要，就做到最好」的理念下，鄧玲如特別與親戚拜師學習製作鍋貼，師成之後便在台中的黃昏市場開始販賣各項創意麵食，也因為對於產品的用心，因此即便是市場也被他們闖出一片天。
後來在客人的口碑支持下，讓鄧玲如夫妻決定走出黃昏市場，正式在北區開闢店面，雖然寧菠小館正式成立後初期也是跌跌撞撞，甚至經歷了SARS的侵襲，但在許多貴人的支持下，讓寧菠小館終於在當地奠定基礎。
從餐廳到投入加工廠 只為堅持從產地到餐桌
鄧玲如表示，會取名寧菠小館是因為坐鎮店裡的84歲老師傅來自寧波，也因此在寧菠小館中，不僅能看到許多講究蒸、烤、燉，且鮮嫩軟滑、原汁原味的料理，舉凡海鮮豆腐煲、寧波道口燒雞、酒釀燒豆瓣魚，還可以品嘗到鄧玲如拿手的創意料理，舉凡四色鍋貼，以及獲得獎項肯定的黃金泡菜等私房釀小菜，都是到訪的饕客必點美食。
鄧玲如強調，為了提供顧客最健康的商品，因此寧菠小館堅持「低脂、低鹽、低膽固醇」，以及高纖、高新鮮等「三低二高」訴求，同時更將餐廳變成在地物產的舞台，秉持「吃在地、食當季」的理念研發菜色，打造從產地到餐桌的服務，讓顧客享受到最健康且最在地的美食體驗。
不僅如此，追求極致的鄧玲如，更於2019年將食品從餐廳再延伸到食品加工廠，但不同於一般多少都會額外添加食用化學劑來維持鮮度的操作，在「三低二高」的宗旨下，即使成本大幅增加，她仍堅持產地到餐桌的自然與安全初衷，用最新鮮且無添加的食物進行加工。鄧玲如強調，做餐飲是良心事業，唯有讓客人吃到最健康且美味的餐點，才能心安理得。
用料理讓台中被看見 食農教育、部落推廣同步並行
鄧玲如強調，因為有農夫辛勤地耕作，才有機會品嚐到最美味的料理，但許多人仍對於食農教育相當陌生，因此在經營餐飲事業之餘，她也將心力投入在食農教育與環境教育的推廣上，參與生態廚師推動的兒農永續食農教育，進入校園，透過手把手的方式，帶領著學生們從食材去認識環境，進而料理成一道道美食，讓孩子們能瞭解到課堂外的知識，也讓環境教育的種子，種植在每個關係國家未來的秧苗心中。
除此之外，寧菠小館也投入政府的創新研發計畫，透過走進產地鑽研單一主題的食材，將其開發成特色化的商品，凸顯食材的差異化，同時將台中的美食形象帶出去。如同24節氣的不同，在地物產便會呈現多元的面貌，鄧玲如便與太平區農會合作，針對台中太平3月份的特產─枇杷進行規劃，從前菜到最後的甜點都以枇杷入菜，一整套的枇杷宴搭配風鈴木樹下的大地餐桌，格外令人嚮往。
如每年4月初～10月底期間，台中的太平、東勢、大坑、潭子等山城區域便迎來盛產竹筍的季節，而此時寧菠小館知名、推廣長達10年的竹筍宴也將登場，為了讓顧客每次到訪都有新鮮感，鄧玲如更特別每年針對竹筍宴的10道菜品進行全面的替換，也因此讓許多國際旅客重遊寧菠小館時，仍會有種既熟悉又驚艷的料理體驗。
而原民料理推廣亦能看見鄧玲如的身影，如今年「綠色餐飲指南」與「慈心有機農業發展基金會」共同推動「小米食材研究會」，邀請全台16家綠色餐廳參與小米料理，5月起展開為期1個月的「小米月」，而寧菠小館便特別推出「五穀風收慶豐年」為名的小米八寶米糕，透過五穀與荷葉米糕的方式烹調，希望將部落美食推廣出去，幫助更多原住民朋友的生計。
用能量抗拒疫情 持續翻新菜色超吸睛
面對疫情長達一年多的侵襲，目前又有捲土重來的情勢，讓市場開始人心惶惶，但鄧玲如仍堅持推廣健康食物，希望透過有能量的食物傳遞希望，用心來連結產地與人之間的情感。
為此積極將寧菠小館知名的小吃、功夫料理，甚至小米八寶米糕都擺放到電商平台進行銷售。同時因應竹筍季的到來，貼心的將過去一整套的竹筍宴，拆分成適合家庭共享的小包裝，提供黃金筍肉燥、竹筍香腸、黃金筍泡菜等，讓消費者即使疫情期間，也能在家裡透過網路訂購後輕鬆享受美食，感受味蕾上與心靈層面的撫慰。
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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