【旅奇傳媒/記者-王政】在競爭激烈的台中，有間位於北區學士路的傳統菜館，它原先隱身於黃昏市場，憑藉著嚴格的品管把關與健康的美味料理，經營多年之下以看似簡單的鍋貼、餛飩等麵食，不僅成功在一級戰區脫穎而出，最後更在客人的引薦之下進駐北區，以寧波菜享譽台中，甚至多次奪得台中10大伴手禮的殊榮，顯示出其餐飲與經營理念擁有獨到之處，而它便是知名的「寧菠小館」。

堅持做到最好 從黃昏市場進軍一級戰區

提起寧菠小館總經理鄧玲如，許多老饕們肯定都不陌生，對於他們的創意美食料理更是如數家珍。然而其實最早的寧菠小館是從黃昏市場起家，在追求「要，就做到最好」的理念下，鄧玲如特別與親戚拜師學習製作鍋貼，師成之後便在台中的黃昏市場開始販賣各項創意麵食，也因為對於產品的用心，因此即便是市場也被他們闖出一片天。

後來在客人的口碑支持下，讓鄧玲如夫妻決定走出黃昏市場，正式在北區開闢店面，雖然寧菠小館正式成立後初期也是跌跌撞撞，甚至經歷了SARS的侵襲，但在許多貴人的支持下，讓寧菠小館終於在當地奠定基礎。

從餐廳到投入加工廠 只為堅持從產地到餐桌

鄧玲如表示，會取名寧菠小館是因為坐鎮店裡的84歲老師傅來自寧波，也因此在寧菠小館中，不僅能看到許多講究蒸、烤、燉，且鮮嫩軟滑、原汁原味的料理，舉凡海鮮豆腐煲、寧波道口燒雞、酒釀燒豆瓣魚，還可以品嘗到鄧玲如拿手的創意料理，舉凡四色鍋貼，以及獲得獎項肯定的黃金泡菜等私房釀小菜，都是到訪的饕客必點美食。

鄧玲如強調，為了提供顧客最健康的商品，因此寧菠小館堅持「低脂、低鹽、低膽固醇」，以及高纖、高新鮮等「三低二高」訴求，同時更將餐廳變成在地物產的舞台，秉持「吃在地、食當季」的理念研發菜色，打造從產地到餐桌的服務，讓顧客享受到最健康且最在地的美食體驗。

不僅如此，追求極致的鄧玲如，更於2019年將食品從餐廳再延伸到食品加工廠，但不同於一般多少都會額外添加食用化學劑來維持鮮度的操作，在「三低二高」的宗旨下，即使成本大幅增加，她仍堅持產地到餐桌的自然與安全初衷，用最新鮮且無添加的食物進行加工。鄧玲如強調，做餐飲是良心事業，唯有讓客人吃到最健康且美味的餐點，才能心安理得。

用料理讓台中被看見 食農教育、部落推廣同步並行

鄧玲如強調，因為有農夫辛勤地耕作，才有機會品嚐到最美味的料理，但許多人仍對於食農教育相當陌生，因此在經營餐飲事業之餘，她也將心力投入在食農教育與環境教育的推廣上，參與生態廚師推動的兒農永續食農教育，進入校園，透過手把手的方式，帶領著學生們從食材去認識環境，進而料理成一道道美食，讓孩子們能瞭解到課堂外的知識，也讓環境教育的種子，種植在每個關係國家未來的秧苗心中。

▲支持兒童永續食農教育，特別前往雲林古坑鄉華南國小協助學童認識環境與飲食的關係。 圖：寧菠小館╱提供

除此之外，寧菠小館也投入政府的創新研發計畫，透過走進產地鑽研單一主題的食材，將其開發成特色化的商品，凸顯食材的差異化，同時將台中的美食形象帶出去。如同24節氣的不同，在地物產便會呈現多元的面貌，鄧玲如便與太平區農會合作，針對台中太平3月份的特產─枇杷進行規劃，從前菜到最後的甜點都以枇杷入菜，一整套的枇杷宴搭配風鈴木樹下的大地餐桌，格外令人嚮往。

如每年4月初～10月底期間，台中的太平、東勢、大坑、潭子等山城區域便迎來盛產竹筍的季節，而此時寧菠小館知名、推廣長達10年的竹筍宴也將登場，為了讓顧客每次到訪都有新鮮感，鄧玲如更特別每年針對竹筍宴的10道菜品進行全面的替換，也因此讓許多國際旅客重遊寧菠小館時，仍會有種既熟悉又驚艷的料理體驗。

而原民料理推廣亦能看見鄧玲如的身影，如今年「綠色餐飲指南」與「慈心有機農業發展基金會」共同推動「小米食材研究會」，邀請全台16家綠色餐廳參與小米料理，5月起展開為期1個月的「小米月」，而寧菠小館便特別推出「五穀風收慶豐年」為名的小米八寶米糕，透過五穀與荷葉米糕的方式烹調，希望將部落美食推廣出去，幫助更多原住民朋友的生計。

▲「綠色餐飲指南」與「慈心有機農業發展基金會」共同推動「小米食材研究會」，並邀請寧菠小館等知名餐廳到台東阿朗壹部落廚房舉辦小米料理發表會。 圖：寧菠小館╱提供

用能量抗拒疫情 持續翻新菜色超吸睛

面對疫情長達一年多的侵襲，目前又有捲土重來的情勢，讓市場開始人心惶惶，但鄧玲如仍堅持推廣健康食物，希望透過有能量的食物傳遞希望，用心來連結產地與人之間的情感。

為此積極將寧菠小館知名的小吃、功夫料理，甚至小米八寶米糕都擺放到電商平台進行銷售。同時因應竹筍季的到來，貼心的將過去一整套的竹筍宴，拆分成適合家庭共享的小包裝，提供黃金筍肉燥、竹筍香腸、黃金筍泡菜等，讓消費者即使疫情期間，也能在家裡透過網路訂購後輕鬆享受美食，感受味蕾上與心靈層面的撫慰。

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