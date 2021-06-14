【旅奇傳媒/編譯-張子凌】溽暑難耐的夏季，去到哪都覺得心煩意亂嗎？就來佐賀縣伊萬里市近郊的秘窯之里「大川內山」，讓上千只風鈴所發出的清脆聲響，幫你擺脫壞心情吧！

始於2004年的「伊萬里大川內山．風鈴祭」，是伊萬里市的年度盛事。2021年不畏疫情，將在6月19日至8月31日登場。由30家當地窯元所描繪燒製而成的千只風鈴將裝飾於各店鋪門前，讓悅耳的風鈴聲迴盪在山林間。

▲在微風吹拂下，大大小小的風鈴發出帶有涼感的叮鈴聲，為炎熱的夏日帶來陣陣涼意。（圖/元氣佐賀 提供）

為期近1個半月的時間，各家窯元將展示．販賣各款式的風鈴，每只瓷製風鈴皆帶有獨一無二的音色，疫後歡迎來挖寶！

▲活動期間，鍋島藩窯橋旁的伊萬里鍋島燒會館前廣場也能見到各式各樣的風鈴。圖/元氣佐賀 提供

而7月10日至8月31日，伊萬里有田燒傳統產業會館亦會舉辦「夏之器作品展」，展出充滿涼夏氣息的陶瓷器，同時還有餐桌擺設展，可讓家中用餐的儀式感再升級。約上那些怕熱的旅伴，之後一同來大川內山清涼一夏！

▲隨處可見窯場煙囪的大川內山，隱身於山野間，靜謐又清幽。圖/元氣佐賀 提供

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）