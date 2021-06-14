跟進台中！桃園市長鄭文燦14日在防疫會議指出，桃園尚有2000多劑莫德納疫苗，為了照顧第一線醫護人員，宣布開放第一類醫療機構醫事和非醫事人員中的孕婦優先施打，會請桃園醫院和聯新國際醫院保留部分莫德納疫苗，讓第一線孕婦獲得良好的醫療照顧。他也宣布，上一輪未施打完的警消環衛和長照住民照顧者，將到院施打，預計周四前全部完成。

鄭文燦說，桃園配賦的莫德納疫苗有8500劑，目前還有2000多劑，目前第一類施打人員包括醫事人員以及醫療機構的全職非醫事人員，像是牙醫助理、行政人員等，部分都有懷孕的情況，宣布讓第一類懷孕的對象，可以優先施打莫德納疫苗，能夠得到良好的醫療照顧。

鄭文燦說，目前11個責任醫院都有莫德納疫苗，他也指示衛生局，再請部立桃園醫院、聯新國際醫院，正好一南一北的醫院，保留部分的莫德納疫苗，給懷孕的第一類人員，醫事人員或醫療機構的非醫事人員，只要有懷孕，都可以優先施打。

鄭文燦也提到，警消衛環、第一線防疫人員、長照住民跟照顧者和洗腎病患，都已經開始造冊施打，採取各醫療院所跟衛生所分工到院施打、或洗腎診所執行施打，希望順利在星期四前完成，若一連三天還沒完成，保留周五最後預備完成，基本上都要在3天內施打完。