大聯盟下令嚴查「黏黏球」之後，似乎為低肩側投的投手（放球點更低的俗稱下勾投手）打開另一扇門，巨人隊投手泰勒羅傑斯(Tyler Rogers)示範了如何不飆球速就解決打者。羅傑斯前次對戰國民隊，以72英里（時速116公里）的連續滑球K掉打者。專門研究投球的推特「Pitching Ninja」為之驚嘆，稱其為「上飄滑球」「幽浮」。

Tyler Rogers, 83mph Fastball (called strike) and 73mph Rising Slider (swinging K), Individual Pitches + Overlay.



Why you might swing that rising slider. pic.twitter.com/V2cGIvIL4G — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 13, 2021

羅傑斯那一球看起來是從好球帶下方進去，從高處外角出去的，移動幅度相當大，齊瑪曼(Ryan Zimmerman)預先瞄準高處出棒還是打不著，吞下三振。既然如此齊瑪曼為何還要出棒？

「Pitching Ninja」貼出另一個鏡頭解釋，因為羅傑斯的第一球是四縫線速球，齊瑪曼沒出棒，那球往上飄到好球帶邊緣就不跑了，被主審判定好球。下一球齊瑪曼只好出棒，沒打著。接著羅傑斯鑽內角沒騙到，再來一顆上飄滑球就得手了。搞得齊瑪曼出棒打不著，不出棒又被判好球。

前一棒猛將索托(Juan Soto)才吃了相同的虧，他第一球沒出棒被判好球，接著連出棒兩次打成界外，第4球他不出棒，但滑球上飄到好球帶邊緣將他三振！

低肩側投在美洲職棒並不流行，不過東亞的球迷都比較熟悉。韓籍投手金炳賢曾效力響尾蛇，2001年世界大賽被洋基敲出3轟，兩度救援砸鍋，讓他們對低肩側投缺乏信任。後來2019年的棒球12強賽，因為中華隊吳昇峰的活躍而讓低肩側投大出風頭。有巨人球迷在推特表示：「我不喜歡羅傑斯的投球方式，但只要他能三振道奇打者（巨人的宿敵），他怎麼投都沒關係。」