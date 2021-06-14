市場關注美國聯準會(Fed)利率決策會議將在台灣時間周四(17日)凌晨舉行，台灣中央銀行也將在當日召開第2季理監事會議，業界認為利率可望連續5季不調整，重貼現率維持在史上最低的1.125%。同時，外界關注3大焦點，包括央行最新的經濟成長率預估、對國內外物價走勢看法，以及因應疫情衝擊，是否將調整房市管制措施等。

疫情嚴峻，全國防疫警戒持續第三級，許多內需服務業備受打擊，行政院主計總處6月4日仍將今(2021年)台灣經濟成長率預測值上修0.82個百分點至5.46%，創下2011年以來新高，出乎許多人的預料，央行第1季對今年經濟成長率的預測值為4.53%，近來不少國內外預測機構的估值不降反升，加上5月出口374.1億美元，表現強勁，已連續11個月正成長，業界人士認為，央行將經濟成長率預測值上修至5%以上的機率很高。

央行總裁楊金龍也曾在本(6)月初表示，疫情對內需消費的影響，後續還有待觀察，但出口好會帶動進口，進口會帶動投資，投資會上修，台灣經濟成長樂觀，而即使台股處於高檔，外資也沒有撤離台灣，顯示外資持續看好台灣基本面。

對於通膨議題，國內外都相當矚目，美國財政部長葉倫雖然釋出升息訊號，但也淡化美國總統拜登的基礎建設計畫可能帶來通貨膨脹的疑慮，聯準會(Fed)主席鮑爾等官員更不停地出面降溫，對於本周將召開的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議是否會進行縮減資產負債表的討論也屏息以待。

國內部分，主計總處在6月8日發布5月消費者物價指數(CPI)年增率2.48%，是連續2個月高出2%的警戒線，漲幅更創2013年3月以來最高，但國內疫情仍相當嚴峻，餐飲等內需服務業受創慘重，一般普遍認為，目前台灣並沒有升息的條件。

至於房地產市場高度關切的信用管制措施部分，在央行已經兩度採取選擇性信用管制措施後，受本土疫情大爆發影響，已衝擊5月下半月市場表現，據指出，央行此次理監事會暫時不會再對不動產選擇性信用管制採取進一步的新措施，但仍將密切關注房市買氣等指標。