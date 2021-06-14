台灣從過去一年的防疫模範生，到今年5月疫情爆發，中央在相關政策上屢引發爭議，直到疫苗接種順序，中央機關和總統府把自己排在第二順位，讓資深媒體人陳文茜忍不住開始發文批評，並稱「第一次感覺有一個比鐵石還要硬心腸的政府」，每天只看自己的民調，在疫情蔓延下想的是下一屆選舉。

陳文茜昨（13）日在臉書表示，過去九個月中，她曾憂心台灣疫苗不足，曾批評政府把國產疫苗當防疫核心策略，但也曾感念政府及民間把防疫做得這麼好；而疫情再起，她也歷經了幾個階段，苦口婆心向有影響力的人告知沒有足夠疫苗的可怕後果，或是間接提供判斷日本是最可能給台灣AZ疫苗的國家。

之後她看到疫苗接種順序，中央機關和總統府把自己排在第二順位，連高風險防疫人員包括海關、救護車人員直接接觸感染者的才第三順位。陳文茜說，她從憂心，開始了發文批評，然後漸漸的認識了我們的「政府」。

日本贈台124萬劑AZ疫苗，中央配發引發爭議。圖為台北市13日開打，南港成德區民活動中心接種站，湧入許多符合資格人員施打疫苗，首波以第一類至第三類人員為優先施打對象。（黃子明攝）

「這已不是我出生及認識的島嶼。」陳文茜說，在太多執政細節上，大從疫苗採購，疫苗接種順序等，到硬找理由阻止普篩、刻意不給醫療機構最好的歐規N95，發明一個國際沒有的N95標準口罩，只為了給次級口罩廠商賺錢，根本是置醫護生命不顧。

陳文茜提到，台灣曾經威權統治，但威權政府會為經濟、為人民的生活鋪路，留下科學園區；台灣曾經黑金佔據立法院，但李登輝總統知道非參加GATT及WTO不可，他放下了國名的堅持，改以關稅領域，使台灣沒有成為貿易孤島。SARS時，前台北市衛生局長葉金川勇敢走進和平醫院指揮全局，陳水扁總統給予醫護人員最好的設備，並有秩序地讓專責醫院立即設立；馬英九總統在八八風災時，同意時任行政院長劉兆玄提撥公家土地給慈濟、世界展望會，為災民建立永久性的新家園。

而如今，陳文茜感嘆「這已經不是我認識的國家」，過去的領導人都有不足或是可討論的功過之處，可是當人民貧窮、受難時，至少他們知道這一刻他們必須苦民所苦，他們雖也有狠心的一面，可不是在全國無助的時候。

陳文茜直言，這是她第一次感覺有一個比鐵石還要硬心腸的政府，鄙夷地看著恐懼的子民，把疫苗挪給自己的團隊，把可以買到的國際疫苗晚訂少買，且毫無慚愧之心，更阻止民間捐獻疫苗、不同意企業自行採購疫苗自救，每天只看自己的民調，在疫情蔓延下想的是下一屆選舉。