新竹1名人妻小芳（化名）發現結婚40年的丈夫外遇，丈夫不但拿家中房子抵押借款，就為了替小三買房，還經常挪用公司公款賭博喝酒，甚至會出手打她，她最後崩潰提告離婚，沒想到丈夫還以輕生威脅不准離，法院認定該丈夫已破壞夫妻感情，又屢屢對小芳情緒勒索，判准離婚。

判決書指出，小芳與丈夫結婚40年，她在去年發現丈夫外遇，丈夫經常與小三出入旅觀，還在LINE上互稱對方老公老婆，甚至將家中房屋抵押借款，就為了幫小三買房，小芳也發現多張2人的親密合照與買保險套的發票；此外，小芳控訴丈夫嗜賭、喜歡上酒店，還會動用工廠支付貨款的帳戶，讓她整日找資金周轉，還得向子女借錢才能維持家計及工廠運作。

小芳指出，丈夫在2019年3月起，經常情緒不穩、暴怒之下打罵她，甚至在逼迫拿保單借款被拒後，摔玻璃砸傷子女，還會上傳他疑似輕生的照片至家庭群組，威脅小芳不能離婚，小芳在飽受精神折磨下決定提告訴請離婚；丈夫則在法庭上稱，他在去年7月就與小三沒了聯繫，情緒狀況也改進中，盼駁回離婚訴求。

法院認為，審酌丈夫與小三的對話內容過於親密，認定2人已超出一般友誼關係，對元配精神損害大，且丈夫屢次動用工廠公款，又到處借錢、負債百萬，還會動手傷及兒女、揚言輕生等，使夫妻關係更形惡化難以回復，而訴訟期間他也未積極彌補關係，還說若離婚會再度輕生，已是對於小方的情感勒索，因此判准離婚。

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