高端疫苗二期解盲報告出爐，接下來食藥署要召開「疫苗緊急授權合宜性的專家會議」，但有人質疑專家會議主席郭旭崧及高端疫苗副處長連加恩都是陽明交大科學防疫中心成員，他們是球員兼裁判。不過陽明交大澄清，郭及連現在都不是陽明交大的正式員工，因此在疫苗審查這件事上，校方無從評論。

有網友發文指出，食藥署「疫苗緊急授權合宜性的專家會議」主席是郭旭崧，他現職是陽明交大防疫科學研究中心主任；而高端疫苗事業發展處副處長連加恩則是陽明交大防疫科學研究中心副執行長。這次會議的裁判長是郭旭崧、選手是連加恩，都是陽明交大防疫科學研究中心的成員，如何進行公平審查？

不過經本報瞭解，專家會議的主席是鍾飲文，而郭旭崧只是主持一場食藥署緊急授權的合宜性的討論會議而已。網友爆料內容與事實有所出入。

陽明交大表示，因為疫情，陽明、交大及榮總在去年2月時共同成立「榮陽交防疫聯盟」，當時郭旭崧是陽明大學校長，基於產學應該更密切合作，因此找來許多業者加入，很多廠商也來拜訪或受邀到聯盟報告，高端是一個，還有台耀、做保健食品的廠商等等。當時任職高端的連加恩，就是那在那時加入。

陽明交大說，去年5月「陽明交防疫聯盟」申請到科技部計畫，就轉型為「陽明交大科學防疫中心」，中心總計畫主持人是楊慕華、子計畫主持人是康照洲、王文基等人，連加恩不在計畫中，只是給他掛名個榮譽職，而他除了一次視訊分享WHO的疫苗會議結論外，其他都沒有參與。

陽明交大表示，今年2月陽明和交大合併成陽明交大後，郭旭崧未繼續擔任校長，他就離開了，他現在陽明交大沒有任何正式職位；至於連加恩，從頭到尾沒領過陽明交大薪水，他在陽明交大科學防疫中心只是個榮譽職。因為郭、連現在都不是陽明交大的正式員工，他們在高端疫苗審查時所扮演的角色，陽明交大無權置喙。