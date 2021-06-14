Jokic got ejected after this hard foul on Payne 😯 pic.twitter.com/EvG1Dfvuub — Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2021

隨著本季年度MVP金塊中鋒約基奇第3節遭到驅逐出場，金塊淘汰命運提前底定！趁著約基奇遭驅逐，太陽14日靠戴文布克、保羅兩大後場主力攜手攻下71分，最後以125比118氣走地主金塊，西區準決賽拿下4勝0敗戰績橫掃金塊，太陽相隔11年再次挺進西區冠軍賽。

來到不贏球就淘汰的關鍵戰役G4，金塊選擇改讓蒙提莫里斯、巴頓取代小瑞弗斯與卡帕佐的先發後場位置，可惜看來效果不大，太陽仍靠戴文布克半場就摘21分，保羅也有12分、5助攻，打完上半場，太陽以63比55領先地主金塊。

下半場開始，金塊雖打出8比2小高潮追上，卻守不住保羅超準中距離，讓太陽始終保持領先，打到此節還剩3分52秒，約基奇明顯打毛了，竟然刻意對著派恩臉上打去，讓戴文布克衝上前找約基奇理論，雙方球員直接在場上糾纏在一起。

裁判重看慢動作之後，吹判約基奇二級惡意犯規直接驅逐出場，戴文布克也有1次技術犯規，約基奇很有風度走上場跟派恩致意後才離場，趁著金塊沒了本季年度MVP造成陣腳大亂，太陽當然不會客氣，隨即擴大領先優勢到16分之多。

可是金塊沒有放棄，末節展開凶猛反撲，一度縮小落後差距到4分，眼見場上陷入危機，保羅當然必須挺身而出，他在最後關頭先是三分打，接著靠隊友抄截一個人快攻上籃，重新擴大領先到兩位數，場上勝負提前底定，金塊宣告淘汰。

保羅全場投19中14、9罰全進，攻下全場最高37分，外加7助攻、3籃板，戴文布克也有34分、10籃板，布瑞吉斯14分，艾頓12分；約基奇在驅逐出場前，仍拿22分、11籃板及4助攻，但他一時失去冷靜，卻讓金塊喪失最後生機，巴頓25分，麥克波特20分。