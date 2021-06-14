特斯拉執行長穆斯克13日（周日）在推特發文，表示只要比特幣礦工能證明採取更多的再生能源進行挖礦，該電動車廠將恢復接受比特幣支付。
此則推文一出，比特幣價格周日應聲飆漲9.8％至3萬9,035.47美元。以太幣則暴升7％至2,532.77美元。
他在推文說，「如果能夠認證礦工有相當比例（約50％）潔淨能源，對未來具有正面趨勢，特斯拉將重新接受比特幣交易。」
向來是加密貨幣支持者的穆斯克，先前以挖礦耗費太多能源為由，宣布特斯拉暫停比特幣支付，當時導致比特幣價格大跌。
特斯拉執行長穆斯克13日（周日）在推特發文，表示只要比特幣礦工能證明採取更多的再生能源進行挖礦，該電動車廠將恢復接受比特幣支付。
此則推文一出，比特幣價格周日應聲飆漲9.8％至3萬9,035.47美元。以太幣則暴升7％至2,532.77美元。
他在推文說，「如果能夠認證礦工有相當比例（約50％）潔淨能源，對未來具有正面趨勢，特斯拉將重新接受比特幣交易。」
向來是加密貨幣支持者的穆斯克，先前以挖礦耗費太多能源為由，宣布特斯拉暫停比特幣支付，當時導致比特幣價格大跌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。