特斯拉執行長穆斯克13日（周日）在推特發文，表示只要比特幣礦工能證明採取更多的再生能源進行挖礦，該電動車廠將恢復接受比特幣支付。

此則推文一出，比特幣價格周日應聲飆漲9.8％至3萬9,035.47美元。以太幣則暴升7％至2,532.77美元。

他在推文說，「如果能夠認證礦工有相當比例（約50％）潔淨能源，對未來具有正面趨勢，特斯拉將重新接受比特幣交易。」

向來是加密貨幣支持者的穆斯克，先前以挖礦耗費太多能源為由，宣布特斯拉暫停比特幣支付，當時導致比特幣價格大跌。