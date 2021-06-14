衛生福利部部立雙和醫院10日爆出院內群聚感染，4位病人、3位陪病者及2名護理師檢驗報告呈現陽性，共9人確診，院方為求謹慎，啟動全院PCR普篩後，今又傳出2名工作人員確診，分別為行政人員及傳送人員。

雙和醫院上週四（10日）發生病人篩檢陰轉陽引發院內感染事件後，立即於當日啟動全院員工(含外包人員)、病人(含護理之家住民)及陪病者全面進行PCR篩檢。今（14）日清晨報告全數出爐，總篩檢人數3917人，新增2位工作人員確診，分別為行政人員及傳送人員。

院方表示，初步研判為個別獨立社區感染事件，經過疫調評估，因業務性質單純且均未接觸病人，不影響院內醫療業務，目前已依照指揮中心規範，完成隔離、匡列及安置接觸者、清消環境等作業；除原已通報之陽性個案外，全院人員、病人及陪病者全數均為陰性。全院篩檢已完成，醫療服務量能不受影響，將於明（15）日上午起恢復常規且必要之住院服務。

雙和醫院說，普篩結果初步判斷現有感染多為社區事件引起。除高風險單位醫護人員需每5日至7日篩檢外，院方也配合新北市政府衛生局規範，將全院員工、病人及陪病者納入加強篩檢頻率計畫，並將嚴格控管陪病者，避免因社區感染事件影響本院重症醫療照護量能。