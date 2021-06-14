全國因疫情原因，自上月起進入三級警戒，不但許多行業受影響，民眾也多居家避免出門，造成用電量大增，綠委劉世芳、羅致政、黃世杰今日召開記者會，呼籲政府應減收電費，6月不實施夏季用電費率，並放寬勞工紓困資格，讓紓困更到位。

羅致政表示，為減輕民眾負擔，將要求民生住宅的6月不實施夏季電價，預計有近1千萬戶可以受惠，而服務業及農業，若營收有因這波疫情而減少者，電費應打折，而去年的作法是若營收減少15％以上即有折扣，希望可以從這個比例來研議，預計有75萬戶受惠。

黃世杰指出，自營、無一定雇主的勞工，目前都已被納入紓困，但有些部分工時的受雇勞工(打工族)在這波衝擊下，受影響的程度比無一定雇主勞工還大，因此若在不重複領取相關紓困的情況下，把弱勢的打工族納入紓困。

黃世杰說，勞動部過去的「安心上工」方案，設有勞保資格門檻，無保勞工無法參加，而今年的情形比去年嚴峻，包含學校社團老師、地方社區導覽人員等都被排除在外，因此這項資格門檻應該放寬。

劉世芳表示，部分工時的受雇勞工部分，應該納入一次性補助1萬元，預計可以有47萬人受惠。而安心上工方案，勞動部應該跟地方政府要求，比方說協助環境消毒、人流管制等工作，預估可讓3萬名無保勞工有工作。

黃世杰表示，勞動部雖有提出紓困貸款，但申請條件是要求2019年的年所得不超過50萬，而2年前的狀況跟現在完全不同，勞動部應該再研議，用今年的資料彈性認定。

黃世杰指出，衛福部的急難救助應該給最需要幫助的人，而主管機關也宣稱照顧人數從去年37萬人到今年有47萬人受惠。但還是希望資格能再放寬，讓生活陷入困境的民眾有即時的幫助跟保障。劉世芳說，以上的種種主張，將在審查特別預算時，要求行政部門具體回應。