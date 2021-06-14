七大工業國（G7）在高峰會後的公報中，將很大一部分的內容聚焦中國。對此，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan） 13日表示，G7領導人在和中國對抗與競爭的前提下，將高峰會主題聚焦於維護民主及科技競賽等挑戰。

德國之聲報導，蘇利文在前往比利時首都布魯塞爾的途中指出，在中國問題上，G7取得一個重大進展，反映出幾年前並不存在的立場一致性。蘇利文表示，G7中有一個廣泛的觀點，那就是中國是對世界民主國家的一個重大挑戰。

蘇利文指出，各國領導人同意在解決中國問題時，G7需要一個共同的議程，包括他們將做出反擊，並與中國競爭。蘇利文又指，會議中每位領導人都說出「反擊」與「競爭」等詞，美國總統拜登不是唯一這麼說的領導人。

G7於13日承諾應對中國日益增長的影響力，在其公報中特別提到中國在新疆的人權問題，並要求中國政府讓香港享有自由與高度自治。各國領導人還試圖向開發中國家提供一項基礎設施計畫，透過支持非洲的鐵路及亞洲的風電場等項目，與中國的「一帶一路」相抗衡。