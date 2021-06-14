林姓女雞販放在市場冰箱內的冷凍雞被竊嫌破壞門鎖後，連續偷走80隻雞。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名蔡姓男子因無業，連續在5、6月間，連續偷竊大寮區一處市場，女雞販放在冰箱共計80隻冷凍雞，由於端午連假買雞過節旺，被害人不甘損失，氣急敗壞地報警，警方調閱監視畫面發現偷雞賊將冷凍雞掛在單車把手，悠哉離去，循線將竊嫌逮獲，但冷凍雞已不知去向！

林園分局忠義派出所於5、6月期間，連續接獲在鳳林路和萬丹路黃昏市場賣雞肉的60多歲林姓女攤販報案，林女指稱，平時將殺好的雞隻放在攤位的冰箱還上鎖，未料卻遭竊嫌盯上，竊賊破壞鎖後將冷凍雞肉偷走，警方調閱監視畫面，發現竊賊騎著單車將偷來的冷凍雞裝在塑膠袋上，掛在單車把手，騎車離去，於是布線追查。

沒想到，6月12日該名偷雞賊又上門偷雞，林女被偷了共80隻冷凍雞，由於端午佳節不少人喜歡買雞煮湯過節，林女不甘損失2、3萬元，再度報警；警方調監視畫面發現偷雞賊都是同一人，掌握竊賊是家住離市場約2公里處的蔡姓男子（36歲）涉嫌偷雞，前天前往蔡嫌住家埋伏，見蔡嫌返家一舉逮獲。

警方問蔡嫌「偷來的雞呢？」蔡嫌供稱，因為想吃雞，偷來的雞全吃光了，但警方懷疑蔡嫌無業，疑將偷來的雞拿去賣，訊後依竊盜罪嫌送辦。