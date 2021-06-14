新竹市14日上午8點同步為80歲以上長輩施打疫苗。（陳育賢攝）

新竹市14日上午8點同步為80歲以上長輩施打疫苗。（陳育賢攝）

新竹市12日獲配1.1萬劑AZ疫苗，14日上午8點正，全市6處疫苗施打站領先全國，同步為80歲以上長輩施打疫苗，市長林智堅（後）特別到場關心施打狀況。（陳育賢攝）

新竹市12日獲配1.1萬劑AZ疫苗，14日上午8點整，全市6處疫苗施打站領先全國，同步為80歲以上長輩施打疫苗，今天預計施打人數6000人，明天再打3000餘人，預估15日就可打完此批1.1萬劑疫苗。

此批日方捐贈的AZ疫苗，新竹市領先全國展開施打作業，市府規畫是在今天上午8點，6大施打站同步開打，不少老伯伯、老奶奶起了大早，迫不及待，7點就在家人陪同來報到。

由於今天是端午節，晚輩都休假，老人家們可由孩子陪同前來施打，這也是市府貼心的安排。而市府規畫接種前的報到、基本資料審查動線相當妥適，長輩者們依動線報到、施打再至休息區休息30分鐘，施打狀況相當良好。

市長林智堅今早9點也特別到東區疫苗施打站了解長輩施打狀況，他表示，長輩打疫苗，晚輩就安心，這次疫苗到貨1.1萬劑，收到疫苗後，優先開放給80歲以上長輩施打，不用預約、不用排隊，依據年齡順序，發放通知書到家，市府就是要加快施打速度。

全市的施打站都選在交通便利的地方，每天可為6000位80歲以上長輩施打疫苗，預計兩天內完成1萬1千劑疫苗施打，而且現場也有無障礙的設施，同時提供免費的疫苗計程車服務。

林智堅說，市府建置的6座疫苗施打站，已號召民間團體與醫師公會投入，每天投入近700位市府同仁、醫護人力與志工，就是為了給長輩最好服務，貼心措施包括一路暢通的無障礙坡道、免費疫苗計程車與復康巴士接送，讓長輩安全到、安心打。

衛生局表示，市府12日拿到疫苗，13日就分批針對長照社福機構、洗腎病患共2800人進行施打，昨已完成649人，將於明天全數施打完成。

而80歲長者此次規畫可打9000餘人，今天施打6000人，剩餘明天繼續接種，1.1萬劑預估明天全數打完。

林智堅強調，「疫苗來了就打、打完再要。」疫情升溫至今短短兩個月時間，已大大衝擊到每個人的生活，此刻政府首要任務就是守護市民健康，未來這些疫苗施打站人力將成為「疫苗生力軍」，為大量疫苗接種做好整備工作，能服務更多民眾，盡快達到群體免疫。

他說，市府疫苗施打落實3大原則，事先造冊、現場核對、憑證施打，長輩不用預約、不用排隊，依據年齡順序。另，疫苗施打站都座落於交通便利之處，設有廣大停車空間，現場規畫從入口一路暢通到底的木棧板無障礙坡道，也提供助行器、輪椅供需要的長輩使用，並有志工隨時陪同。

竹市設置的6處疫苗施打站，包括竹科疫苗施打站（竹科網球場）、東區疫苗施打站（動物園第二停車場、原華麗雅緻停車場）、北區疫苗施打站（竹市公有拖吊場）、南寮疫苗施打站（南寮旅服中心）、香山疫苗施打站（香山田徑場）、慈濟疫苗施打站（中華路靜思堂）。