從日本首相菅義偉4月與美國總統拜登會談開始，歷經5月G7外長會議及日歐峰會等，都在聯合聲明等文件中載明台灣，日媒分析，日本可說為創造這樣的趨勢有所貢獻。

在英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，已於英國時間13日下午（日本時間14日凌晨）閉幕，並發表領袖宣言。

日本每日新聞報導，對G7峰會將台灣海峽載明於領袖宣言中，與會的日本首相菅義偉跟隨行採訪的日媒說，「這是很自然的事」。

這次是繼4月舉行的日美領袖會談及5月舉行的G7外長會議等，再度在相關聲明或公報中提及台灣。

日媒問到歐洲與美國等國對中國態度是否有程度上落差，菅義偉說，「大家的思考模式基本上是相同的，而在交換各自意見的過程中，樂見能在領袖宣言中彙整呈現」。

產經新聞報導，有關中國的部分，日美兩國要求把「台灣海峽和平與穩定的重要性」加進領袖宣言中；同樣的文字也載明在菅義偉4月訪美與拜登會談的聯合聲明中。

菅義偉5月下旬與歐盟領袖進行峰會時，也在聯合聲明加入上述文字；因此，可以說日本對創造這樣的趨勢有所貢獻。

歐洲各國傳統上對鄰近的俄羅斯、中東地區及非洲地區抱有強烈意識，跟中國的距離感與日美兩國有所不同。

但是對日本來說，中國船艦進入釣魚台列嶼（日美稱尖閣諸島）周邊海域及台灣一旦發生事態（日文稱台灣有事）在安全保障上受到的威脅，讓G7成員國都有相同認知很重要。

日本外務省官員私下說明，「有必要（將台灣情勢）視為國際性的問題」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100614