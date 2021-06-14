3年前花蓮黃姓男子喝完保力達後騎機車超速違規，員警在附近住宅盤查後，發現黃男酒駕，一審認為警方不是當場攔查酒駕判決無罪，二審認定，黃男是自願受酒測後被發現酒駕，改判黃男5月徒刑，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回定讞。

2018年5月6日凌晨4點，黃男在花蓮縣吉安鄉慈雲山附近飲用保力達後，騎乘重型機車行駛在道路，當天早上10點行經花蓮縣吉安鄉永興村吉興路與廣豐一街口，因在路口未減速等情形，被警方發覺有異，尾隨進行查緝。

黃男騎乘機車進入當地一處民宅後，警員在附近盤查，因詢問過程中警員聞到黃男散發酒氣，黃男自己坦承喝酒，經他同意後，員警在民宅外馬路旁進行酒測，黃男酒精濃度達每公升0.35毫克，遭移送法辦，檢方偵結起訴。

一審花蓮地方法院認為，黃男雖然坦承喝酒但否認酒駕，他說已經回到家裡，警察說要找人他才從家裡出來，警察因為聞到他身上有酒味，問他說是不是剛回來才認定黃男酒駕，但警員違法取得證據，不能證明犯罪，判他無罪。

二審花蓮高分院認定，警察執行職務知悉黃男有酒後駕車的犯罪嫌疑，而發動犯罪調查，經他同意後，自願實施呼氣酒精濃度測試，警方執勤沒有違法，改判刑5月，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回確定。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障