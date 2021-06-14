儘管新冠疫情仍很嚴峻，中華男籃14日上午仍然「全副武裝」搭乘虎航包機，前往菲律賓克拉克自由港區參加亞洲盃資格賽分組賽事第3階段，屆時將跟大陸交手兩次、與日本對決1次，期望可以搶下8月17日在印尼舉行的亞洲盃男籃賽參賽門票，中華男籃此行可說場場硬仗。

以下中華籃協新聞稿內容，「中華男籃隊14日早上搭乘虎航包機前往菲律賓克拉克自由港區，參加17日起亞洲盃資格賽分組賽事第3階段，與日本、大陸共進行3場比賽。

中華男籃本次集訓受到國內新冠疫情影響，曾暫停訓練近兩週，最後採取泡泡模式完成賽前備戰，全體球員努力完成集訓，期待在本次比賽中繳出好成績。

中華男籃由外籍教練帕克領軍，鄭志龍出任本階段執行教練，搭配教練團楊哲宜、許皓程，參賽球員林任鴻、吳曉謹、李漢昇、蘇士軒、陳昱瑞、吳家駿、盧峻翔、譚傑龍、阿巴西、谷毛唯嘉、謝亞軒、藍少甫，中華隊包機抵達菲律賓後，通過篩檢即進入泡泡園區進行練習與比賽，降低染疫風險。

中華男籃本階段資格賽將進行3場比賽，17日晚間6時出戰大陸、18日下午2時30分出戰日本、20日晚間6時30分再戰大陸。」