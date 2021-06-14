國民黨主席江啟臣近日表示願當國產疫苗三期試驗者，也邀請綠營響應。綠委劉世芳今日於記者會回應，網站都有開放，想參加三期試驗都可自行報名。民進黨從未汙名化國內、外疫苗，只要有效果都歡迎，想汙名化國產疫苗的人才是居心叵測。

綠委鄭運鵬指出，國民黨對於國產疫苗都是抱持幸災樂禍的態度，這種汙名化國產疫苗的行為沒有必要。全世界疫苗都是透過緊急授權(EUA)，只要通過EUA都不用擔心。且疫苗若打在身上出問題，政府都會負責。