來自新北市的高男13日騎重機在成功鎮車禍，連人帶車飛越水溝掉落農田。（台東縣警局成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

來自新北市的高男13日騎重機在成功鎮車禍，連人帶車飛越水溝掉落農田。（台東縣警局成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

來自新北市的33歲高姓男子騎大型重機到台東旅遊，13日下午2點50分許在台東縣成功鎮台11線路段與自小客相撞後，連人帶車飛越水溝掉落農田，高男腿部受傷無生命危險，成功警分局再呼籲民眾減少不必要之外出。

成功警分局表示，13日下午2點50分許，成功鎮台11線118.5公里處發生自小客與黃牌大型重機碰撞交通事故。陳姓男子駕駛自小客車在事故地點路口欲右轉時，後方騎乘大型重機高姓男子因來不及剎車與閃避，撞上自小客車，高男連人帶車摔至道路外農田。

意外造成高男腿部受傷，送醫救治無生命危險，陳姓男子經現場施測酒測值為0，據了解，陳姓男子是自台東市前往成功親戚家，而高男則是自台東市出發返新北市途中發生事故。

成功分局表示，本次端午連假期間因COVID-19疫情三級警戒影響，車流相較往年大幅減少，並呼籲各位民眾響應台東縣府「不返鄉、不探親、不出遊、不餐敘、不群聚」之「防疫五不」，減少不必要之外出。