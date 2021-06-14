北大西洋公約組織（NATO）於比利時首都布魯塞爾召開高峰會前夕，北約祕書長Jens Stoltenberg於當地時間13日表示，北約各國領袖應制定更強而有力的政策應對日益占主導地位的中國。

Jens Stoltenberg在接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時指出，中國國防預算高居全球第二、擁有最大規模的海軍力量，而且正在大量投資新型軍事物資，影響北約的安全。

Jens Stoltenberg又指，中國與北約的價值觀不同，中國政府打壓香港的民主抗議運動、迫害中國西部的維吾爾族等少數族群，並利用科技監控人民。

Jens Stoltenberg也譴責中國政府，持續扣押加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）的行為，是完全令人無法接受的。