全國防疫三級警戒期間，全國各縣市均查獲違法性交易，但讓彰化縣鹿港警方驚訝的是，日前竟然查獲一名身材窈窕、留著一頭長髮的28歲女子，竟然在警方抓最兇的這段非常時期，不僅照常接客，而且一次性交易價碼高達1.2萬元，一天接3名客人，日賺3.6萬元，「優質茶花女」儼然成了防疫破口。

這名傅姓茶花女被警方查獲時，雖有戴口罩，卻不住美貌，加上目測身高約165公分、身材玲瓏有緻，又留有一頭捲曲長髮，經詢問得知，她接客一次價碼1.2萬，一天可接3人日賺3.6萬，不禁驚訝不已。傅女也創下彰化警方疫情期間性交易案的最高行情紀錄。

據了解，彰化縣鹿港警分局在網路聊天室巡邏時，發現傅女的性交易攬客訊息，因為開出一次價碼比一般行情高出4、5倍，立即引起警方注意，遂假裝尋芳客經加LINE取得連繫後，相約到鹿港鎮某汽車旅館查交易，果然見傅女打扮時髦、穿高跟鞋準時赴約，當場將她查獲，員警見她身材與打扮不禁直呼，難怪會開出那麼高的價碼。

由於疫情仍然嚴峻，警員查獲傅女時，立即對她量額溫，所幸未發燒，隨即提供酒精給予擦手、戴上口罩穿著防護衣，於戶外偵詢處所製作相關筆錄，詢後依社維法裁處。

未婚的傅女向警方表示，自己本來是開店做生意，因為這波疫情沒收入，只有冒險下海接客，且憑著美貌，開出每次性交易1萬至1.2萬元價碼。

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