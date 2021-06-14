台灣疫情爆發，疫苗短缺。一名留美的台灣學生表示，校方通知若要返校就必須接種疫苗，且必須施打校方認可的3種疫苗，包括輝瑞／BNT、嬌生及莫德納，而AZ疫苗因未獲得美國FDA的EUA（緊急使用授權），因此不在認可名單內，令他十分吃驚。

據《聯合報》報導，台中市一名留美學生為了返回美國上秋季課程，日前接獲校方通知表示，若要返校需施打校方認可的3種疫苗，包括輝瑞／BNT、嬌生及莫德納，名單中並未見到AZ疫苗，但台灣目前僅有AZ有機會打，極少數的莫德納僅供第一線醫護接種，因此只好提早回美國，施打疫苗後再返校。

據了解，美國有愈來愈多的大專院校強制學生，若要於暑期返校，必須完成新冠疫苗接種，台灣不僅面臨疫苗短缺窘境，也沒有多種品牌疫苗可選，再加上預計下月開打的國產高端疫苗，同樣面臨未獲美國EUA（緊急使用授權）的問題，讓留美學生擔心即使在台灣打了疫苗也不算數，得提前返美打完疫苗，才能返校。

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