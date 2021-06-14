美國總統拜登13日離開英國、前往比利時前夕表示，英國女王的和藹可親讓他想起自己的母親，還透露女王問起大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。

美國總統拜登昨（13）日受英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）之邀，到溫莎城堡茶敘，拜登會後表示，僅比他年長17歲的女王讓他想起自己的母親，他還透露，女王問到大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁，兩人對此有很長的交談。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，拜登昨日在七大工業國集團（G7）高峰會結束後的英國行最後一站，受邀到溫莎城堡（Windsor Castle）作客與女王茶敘，兩人一共長談45分鐘。

離開英國前夕，78歲的拜登透露，95歲的女王讓他想到自己的母親，值得注意的是，兩人僅相差17歲。

「我們聊了很久，她非常仁慈，我不認為她會覺得被侮辱，但她讓我想起我的母親，她的外表以及慷慨。」拜登說，「她非常和藹可親，這不令人意外，我們聊得很開心。」

此外，拜登還透露女王詢問了俄羅斯總統普丁及大陸國家主席習近平。「她想知道這2位領導人－一位是我即將會見的普丁先生，她也想了解習近平，我們聊了很久。」

針對拜登透露女王詢問普丁與習近平一事，《衛報》評論，這是對英國君主涉及政治議題討論「相當罕見」的見解，指出英國首相每周向女王匯報的內容都是保密的，但是西方世界裡最有權勢的政治人物向媒體簡短透露了兩人的會面。

《衛報》接著指出，在其他場合中和女王會談的其他人士也不能透露女王說了什麼，此舉是為了避免讓女王尷尬，因為作為國家元首，英國君主並不會公開評論政治議題。

13日G7峰會結束後，英國女王在溫莎城堡接待美國總統拜登與第一夫人吉兒。

G7峰會結束後，穿著粉色花卉圖騰套裝的女王在溫莎城堡前的方庭（Quadrangle）熱情迎接拜登及美國第一夫人吉兒（Jill Biden），拜登接著視察由擲彈兵衛隊女王連（The Queen's Company, First Battalion Grenadier Guards）組成的儀隊施放皇家禮炮，以及演奏美國國歌。

拜登證實已經邀請女王赴白宮作客，「我說，我真希望可以待得更久。」

女王第一次拜訪白宮是在1957年，當時白宮主人是艾森豪（Dwight D. Eisenhower）。伊麗莎白二世在位69年期間，美國一共歷任14位總統，除了詹森（Lyndon Johnson）外，其餘總統女王都見過。