美國總統拜登13日離開英國、前往比利時前夕表示，英國女王的和藹可親讓他想起自己的母親，還透露女王問起大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。

美國總統拜登昨（13）日受英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）之邀，到溫莎城堡茶敘，拜登會後表示，僅比他年長17歲的女王讓他想起自己的母親，他還透露，女王問到大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁，兩人對此有很長的交談。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，拜登昨日在七大工業國集團（G7）高峰會結束後的英國行最後一站，受邀到溫莎城堡（Windsor Castle）作客與女王茶敘，兩人一共長談45分鐘。

離開英國前夕，78歲的拜登透露，95歲的女王讓他想到自己的母親，值得注意的是，兩人僅相差17歲。

「我們聊了很久，她非常仁慈，我不認為她會覺得被侮辱，但她讓我想起我的母親，她的外表以及慷慨。」拜登說，「她非常和藹可親，這不令人意外，我們聊得很開心。」

此外，拜登還透露女王詢問了俄羅斯總統普丁及大陸國家主席習近平。「她想知道這2位領導人－一位是我即將會見的普丁先生，她也想了解習近平，我們聊了很久。」

針對拜登透露女王詢問普丁與習近平一事，《衛報》評論，這是對英國君主涉及政治議題討論「相當罕見」的見解，指出英國首相每周向女王匯報的內容都是保密的，但是西方世界裡最有權勢的政治人物向媒體簡短透露了兩人的會面。

《衛報》接著指出，在其他場合中和女王會談的其他人士也不能透露女王說了什麼，此舉是為了避免讓女王尷尬，因為作為國家元首，英國君主並不會公開評論政治議題。

13日G7峰會結束後，英國女王在溫莎城堡接待美國總統拜登與第一夫人吉兒。

G7峰會結束後，穿著粉色花卉圖騰套裝的女王在溫莎城堡前的方庭（Quadrangle）熱情迎接拜登及美國第一夫人吉兒（Jill Biden），拜登接著視察由擲彈兵衛隊女王連（The Queen's Company, First Battalion Grenadier Guards）組成的儀隊施放皇家禮炮，以及演奏美國國歌。

拜登證實已經邀請女王赴白宮作客，「我說，我真希望可以待得更久。」

女王第一次拜訪白宮是在1957年，當時白宮主人是艾森豪（Dwight D. Eisenhower）。伊麗莎白二世在位69年期間，美國一共歷任14位總統，除了詹森（Lyndon Johnson）外，其餘總統女王都見過。

文章來源：Biden says Queen Elizabeth asked about Putin and Xi
文章來源：Biden reveals Queen asked about Putin and Xi during tea at Windsor Castle

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