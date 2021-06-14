本土疫情延燒，隨著疫情三級警戒延長到月底，許多民生所需必須依靠外送與物流，然而外送員挨家挨戶送餐，與民眾的接觸頻率不亞於第一類的醫護人員，消基會表示，疫情指揮中心應重新思考施打對象的順序，讓外送員疫苗施打順序應往前，好讓所有從業人員與民眾感到安心。

消基會今(14)日舉辦「為吳柏毅和傅邦達兩位外送員請命」線上記者會。

根據勞動部2020年底統計，台灣美食外送員人數已逼近8萬8000人，若以一天40單生意計算，全國一天最少有352萬人次的外送員與消費者互動，人與人間的感染機會粗算將近700萬次。

消基會秘書長徐則鈺表示，由於疫情緊繃，絕大多數國民都響應疫情指揮中心的呼籲宅在家，但是民生必需還是得解決，這方面外送員也功不可沒，但是外送員與餐廳、貨品、消費者接觸十分頻繁，指揮中心6月9日公布新的「COVID-19疫苗公費接種對象」中，運輸及倉儲方面卻在第七類。

徐則鈺指出，美國的第一類的新冠疫苗接種順序中，食品工作者名列其中，幾乎與醫護人員同順位，為了讓社會機能持續下去，指揮中心應調整施打順序，不要等出現疫情破口才手忙腳亂。

消費者文教基金會董事長黃怡騰說，現在國內疫苗僧多粥少，根本不夠，指揮中心應滾動檢討快篩與防疫措施，考量外送員與民眾接觸頻繁，應將疫苗施打順序提前，給外送員安心的工作條件。此外，政府目前終於開放企業自主快篩，在還沒有施打疫苗之前，建議外送與物流公司可以給接觸頻繁的工作者定期快篩，讓民眾安心地接受外送員的服務，外送員健康，民眾才會健康。

消費者文教基金會董事陳雅萍表示，外送員在疫情當下提供挨家挨戶的外送服務，讓消費者得以安心在家避疫，但在外送員維持社會機能後，報酬是否有做衡量？建議可比照醫護人員服務特別加給，政府主管機關也應考量外送行業的貢獻，給予機汽車牌照燃料雙稅減免等優惠。