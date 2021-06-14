新北市長侯友宜今（14日）上午前往市刑大慰問。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（14日）上午前往市刑大慰問。（新聞局提供）

新北警拚防疫扛巨大壓力 侯友宜致謝：永遠感激

雙北市疫情嚴峻，據新北市警察局統計至13日止，全市共有21名警察染疫，由於市刑大日前也傳出科偵隊同仁染疫，新北市長侯友宜今（14日）上午前往市刑大慰問同時致贈10萬元慰問金給因公染疫的同仁，侯表示，全市失聯805人全靠警察一肩扛起，警察功勞不可抹滅。

據悉，市刑大科偵隊李姓與徐姓隊員因偵辦詐欺集團案件，疑似與多名集團成員接觸及協助找尋失聯遊民接觸而染疫，科偵隊34人於5月26日起即全員居家隔離，於6月11日確認全員PCR檢測為陰性後，均返回工作崗位，目前僅剩李姓警員1人尚待確認檢驗結果。

李姓警員於5月2日6確診，經集中檢疫所隔離治療及防疫旅館居家隔離後，於6月13日返家自主健康管理，目前正待PCR檢測結果中，如為陰性即可立即返回工作崗位。

侯友宜由社會局長張錦麗陪同關懷警察同仁，曾確診的徐姓隊員表示，一開始以為是感冒，期間發燒2次到38、39度，經快篩和PCR檢測結果為陽性，立即接受隔離。目前已經完全康復，經2次PCR檢測為陰性，因此重返崗位。

侯友宜表示，在疫情嚴峻這段期間，警察同仁冒著高風險和高壓力，在捍衛治安之餘，從第一線的勸導口罩、查緝非法營業場所，到維護篩檢站、醫院等單位的安全，再到後端的疫調及失聯者找尋，將失聯的805人全部找回來，因此而有21人染疫，其中有16位已經解除隔離，為了市民的健康和安全，備極辛勞，今天新北市疫情能夠稍有控制，警察同仁的辛苦功勞不可抹滅。

侯友宜也說，由於市警局和科罪偵查隊，利用科技辦案，因此能快速地分析疫調和足跡，像是4成來自家戶感染，16.8％來自職場，有助於整體防疫策略的布局，在警察節前夕，無法有任何的慶祝活動，只能獻上滿滿的祝福和感恩。也祈禱確診者能恢復健康，早日回到工作崗位，保護市民的健康和安全。

社會局長張錦麗表示，佳格公司在警察節前特别致贈人蔘保健飲品9萬5000條，為辛苦抗疫的警察表示敬意，更希望给予增加保護力，繼續為民先鋒加油，另外也給消防局5萬條，感謝消防人員的辛勞。