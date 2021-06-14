【旅奇傳媒/編輯部報導】東京是一座奇幻的城市，吸引著許多前往一探究竟的旅遊者，其中充斥著年輕魂的東京下北澤，不但有二手古著服飾店、個性雜貨店鱗次櫛比，還有小劇場、live house、黑膠唱片、獨立書店等各類個性店家林立，文青氣息彌漫，孕育出下北澤「次文化聖地」的美譽。

下北澤，又被暱稱為「下北」，這個城區最大的魅力，就是交織著藝文元素與懷舊氛圍，也緣於下北澤的地利之便，只要幾分鐘車程，你就可以遠離澀谷熙來攘往的人群，新宿霓虹燈閃爍的紛擾，立馬感受下北澤充滿古意與文青的奔放氣息。

原本在鐵路地下化及都更之後，一度引起地方人士憂慮下北澤已經「走味」，即將於2021年6月16日開幕的新興複合商場「reload」，有許多嶄新概念的商店讓人眼睛一亮，包括有音樂家、舞者擔任工作人員的水煙館、混搭結合的咖哩餐廳畫廊，還有日本知名製茶達人十段茶師所調製的抹茶刨冰、設計風格出眾的魅力古著店、百年歷史眼鏡行….，琳瑯滿目，延續了下北澤鮮明又多樣性的核心特質，期盼注入新樣貌之餘，還能傳承下北澤的街區魅力。

▲由音樂家、舞者擔任工作人員的水煙館「chotto」。 圖：小田急電鐵株式會社╱提供

由演員、音樂家、舞者擔任工作人員的水煙館「chotto」，透過現場表演，客人可以輕鬆地與表演者交流，十分具有下北澤才有的氛圍氣息。

▲「SANZOU TOKYO」是咖哩餐廳與畫廊結合的概念店。 圖：小田急電鐵株式會社╱提供

咖哩餐廳與畫廊結合的「SANZOU TOKYO」，店內特製咖哩由超人氣名店「BOMBAY」主廚Kouichi Isono操刀，畫廊則由不同背景的伙伴們負責策畫，是一家前所未有的概念店。

▲藝術書店「GREAT BOOKS」由日本時尚界傳奇人物熊谷隆志負責選書。 圖：小田急電鐵株式會社╱提供

以「有攝影的生活」為主題概念的藝術書店「GREAT BOOKS」，由日本時尚界傳奇人物熊谷隆志負責選書，以他擁有設計鬼才之稱的品味，書店的藏書令人期待，店內獨特的展示空間，也提供藝術家舉辦展覽。

提供10種以上的獨創蛋白飲料搭配蛋白食物的健康咖啡廳「FLUX CAFÉ」，是以維護健康兼具美味為理念，希望為人們打造自然又養生的生活方式。

精選日本國內外文具的雜貨商店「DESK LABO」

▲「OGAWA COFFEE LABORATORY」是體驗型咖啡豆專賣店。 圖：小田急電鐵株式會社╱提供

京都老字號「小川珈琲」所經營的體驗型咖啡豆專賣店「OGAWA COFFEE LABORATORY」，客人來店消費前可以透過APP預訂並挑選咖啡豆，到店後可以使用咖啡師推薦的咖啡器具，並參與咖啡豆焙煎體驗。

百年眼鏡老店「MASUNAGA1905」，它為福井縣百年老店「增永眼鏡」的直營店，福井縣為世界三大眼鏡框產地之一，而「增永眼鏡」不論品質或設計都備受好評，獲獎無數也揚名海外。

▲「下北茶苑大山」由擁有十段茶師證照的大山兄弟，所開設的日本茶專賣店。 圖：小田急電鐵株式會社╱提供

日本茶專賣店「下北茶苑大山」，是由擁有日本茶師（製茶達人）十段証照（全日本僅有十多位），被媒體稱為「日本第一茶師兄弟」的大山兄弟所經營，預計9月進駐，店內推出限量限定招牌商品，是選用自家焙煎焙茶和上等抹茶泡沫，覆蓋在刨冰上的「十段茶師刨冰」，光看冰品名稱就讓人崇拜與垂涎。

以「飲酒者天堂」和「理解醉漢心情的店」自居的「站立天國」立吞居酒屋，你可以放鬆地啜著美酒，佐以異國美食，品嚐與眾不同的立吞體驗。 魅力古著店「CYAN-vintage&used-」，以現代流行趨勢為觀點，採購世界各國不同年代獨特商品的，也能滿足享受獨一無二品味的你。

▲「TAKESHI’S BARBER」髮廊具有90年代搖滾文化特色。 圖：小田急電鐵株式會社╱提供

90年代搖滾文化理髮店「TAKESHI'S BARBER」，是一家結合現代潮流與90年代搖滾文化的獨特Style理髮店。 「FLUX CONDITIONINGS」是一家健身房，強調提升日常生活所需要的肌耐力和柔軟度是很重要的，教練會親自為每位學員量身設計課程。

▲入口大廳（圖上）和部分區域（圖下）設置活動空間，可用於期間限定快閃店、市集活動、藝術展覽等。 圖：小田急電鐵株式會社╱提供

「reload」也以身為「聚集個性店家的新世代商業區域」為宗旨，扮演傳承下北澤的DNA，將街區的魅力氛圍傳遞至未來，也帶給喜愛下北澤的朋友，一個嶄新的品味領地，充滿新氣象的商城「reload」，每一家店都讓人驚艷不已。

招攬共24家獨特商店進駐的「reload」，建築結構為各種大小建築集結的低層分棟形式，戶外通路設置露天座位區，愜意的景緻宛如散步在巷子內。在入口大廳和部分區域設置活動式空間，將來可使用於期間限定快閃店、藝術品展示、市集等活動。6/16開幕時，有10家商店率先營業，其他店家也將陸續開幕。

【INFO】

reload（リロード）

地 址：東京都世田谷区北沢3−19-20

交通資訊：自小田急線、京王井の頭線下北澤站徒歩4分鐘 / 自小田急線東北澤站徒歩4分鐘

網 站：reload（リロード）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

★「吸菸有害健康」、「未滿十八歲不得吸菸」