國內疫情持續爆發，由於疫苗到貨時程變數大，讓外界關注混打疫苗的問題，前台大醫院感染科醫師林氏璧統整最新研究數據指出，AZ混打mRNA的輝瑞／BNT疫苗不只可行，還可提升抗體，以及T細胞免疫的效果，比兩劑都打AZ效果還好。

林氏璧今在臉書表示，最近很常被問到有關疫苗混打的問題，因此整理了西班牙、德國、英國研究的最新科學證據，加上中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也在疫情記者會上說明。

林氏璧引述張上淳說法指出，歐洲已在做疫苗混打，許多資料跟數據顯示，民眾第1劑接種AZ疫苗、第2劑接種輝瑞／BNT疫苗，其中產生的中和抗體效價比同樣2劑都打AZ疫苗更理想。因為AZ本身是腺病毒當平台載體，輝瑞疫苗則是mRNA平台載體，雖是不同平台製程製作的疫苗，但學理上認為會產生更好的免疫反應，實際上初步臨床資料也是如此顯示，因此開放打第一劑AZ產生嚴重不良反應者，經醫師評估後，第2劑可開放施打他牌疫苗。

林氏璧也表示，最新西班牙研究顯示，AZ後打輝瑞，相對於只打一劑AZ，可提升抗體。德國兩個研究也顯示，AZ後打輝瑞，抗體和T細胞免疫的效果比兩劑都打AZ好 。

此外，英國研究指出，AZ輝瑞混打組不良反應較高，該研究之後還會有中和抗體資料，後續預計會加入莫德納和Novavax疫苗。由上述研究結果就可知道，AZ混打是可行的。

對此，網友紛紛留言：「如果台灣有輝瑞可打就好了」、「希望可以開放給第一劑AZ且願意混打的一線人員，除了可以提供更高的保護力外，更可消弭前幾天看到其他同事打莫德納的那種囂張的嘴臉」、「嚴格說起來，全世界都還在做疫苗的實驗」，但也有人表示，「國產混打AZ或輝瑞可行嗎？如果疫苗不足。」、「這個議題是為高端聯亞混打舖梗的」。