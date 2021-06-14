42歲吳佩慈當年以「九頭身怪怪美少女」出道，在唱片、戲劇、電影和作家等領域都交出不錯的成績單，但她2014年未婚懷了跟富商男友紀曉波的孩子，便離開演藝圈。近日她才接力大S談疫苗，想不到男友的酒店王國傳出受疫情影響業績，去年虧損高達101億新台幣，只能先暫停營業。

吳佩慈和富商男友紀曉波情牽7年，陸續生下2子2女，即便沒有婚姻關係，仍備受寵愛，2007年被週刊披露，紀曉波大手筆在吳佩慈名下存入約200億新台幣，加上房產與股票，吳佩慈的個人總資產推估至少有232億新台幣，她過去也在社群網站分享豪門生活，吃盡各式昂貴的美食、買遍要價不斐的名貴包包、服飾等，令外界稱羨不已。

未婚的吳佩慈和紀曉波育有4個孩子。（圖／微博@吳佩慈）

不過，紀曉波近幾年頻傳財務危機，2020年被友人向港媒踢爆欠1億港幣（約3.5億新台幣），今（14日）又被《鏡周刊》揭發酒店王國已搖搖欲墜，因疫情重挫觀光業，旗下博華太平洋公司在去年宣布慘賠3.67億美元（約新台幣101億元），今年因付不出新台幣4億2千萬元執照費用，4月被取消營業執照。

事實上，全球新冠肺炎肆虐，影響到的不只是經濟層面，人類的生命安全也備受挑戰，疫苗成為各國瘋搶的救命物，眼看好朋友大S在IG激動發文：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」吳佩慈跟著在IG發聲：「希望我年邁的父母親能早日打上國際認可的疫苗！希望大家都能有想打就可以打到疫苗的自由！」期盼人人能受到疫苗的保護。

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