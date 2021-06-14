國內疫情嚴峻，總統蔡英文遭爆料已偷打輝瑞疫苗，總統府發言人張惇涵嚴正表示，這是不折不扣的謠言，指揮中心也證實蔡英文目前未接種疫苗。對此，藍委李德維表示，蔡英文遭爆打疫苗，指揮中心立即澄清，但許多人遭資深媒體人周玉蔻追殺時，指揮中心又做了什麼？李嘆，「地獄空蕩蕩，魔鬼在人間」；對於周玉蔻「到處亂咬，幫黨看門」行徑，李稱「人在做，天在看，不是不報，時候未到」

李德維今（14日）在臉書發文表示，蔡英文被爆料已經施打BNT疫苗，說什麼授權中央流行疫情指揮中心調閱接種紀錄，就立即澄清。他請問一下，但當中廣董事長趙少康被周玉蔻胡亂爆料時，指揮中心有沒有說句公道話；當高齡84歲，正在與病魔奮鬥的前副總統連戰遵循醫囑施打疫苗，卻被周玉蔻追殺，台北市長柯文哲75歲以上的父母，依照規定預約接種疫苗，也被周玉蔻逼問「會不會慚愧」的時候，指揮中心是否應該保護這些無辜的長者？

對於周玉蔻近來言論，李德維譏諷，周玉蔻或許是剛剛又斬獲台電的標案，必須更加賣力地表現，到處亂咬，幫黨看門。對於周玉蔻本人，他沒什麼好說的，「人在做，天在看，不是不報，時候未到」，但他也要請民進黨想想，對周玉蔻的癲狂保持沈默，坐視周玉蔻各種偏激的言行，變成綠營主攻手，是好還是壞？

許多網友也在其PO文底下贊同表示，「一條會亂咬人的狗，是不會那麼忠心認主子的。等著看，局勢翻轉之際，就是這條瘋狗反撲主子之時」、「囂張沒有落魄潦倒的久～且讓我們繼續看下去」。