教育部今公布最新學生確診人數達536人，比前一天522人，比前一天增加14人。台大則證實，化學系有一位成員確診，學校除立即啟動疫調，依據疫調結果通知相關館舍加強人員進出管制並進行消毒之外，且通知可能接觸者採取居家隔離或自主健康管理，自主健康管理期間不得進入校園。

教育部表示，從4月20日到6月13日共有536個學生確診，包括大專院校生178人、高中生84人、國中生76人、國小生134人、幼兒園64人，比前一天累計的522人多了14人。不過這次新增的14人中，其中7人是小學生，顯然家庭感染的風險仍大。

根據台大化學系貼出的公告，確診成員於6月12日出現喉嚨痛與發燒症狀，隨即前往醫院篩檢，於6月13日下午確診，該成員主要的活動範圍在系館B棟4F，偶而會到A棟3F實驗室拿取樣品。

確診成員最後一次進入系館時間為6月10日，進入系館後使用客梯到達工作空間。學校目前匡列的範圍為確診者出現症狀前三天（9、10與11日）的密切接觸者，其餘足跡重疊者列為自我健康監測。

台大化學系表示，化學系系館（積學館）自6月14日上午9時起閉館，進行館舍消毒作業，一切服務暫停，所有人員非經系主任、副系主任或貴重儀器中心主任同意不得進入系館。重新開放時間待消毒工作完成後另行公告。

台大化學系表示，學校已經匡列一批風險較高的密切接觸者進行篩檢，未來將視採檢結果隨時調整防疫防疫消毒措施。沒有人希望確診，也沒有人會刻意讓其他人染疫，以台灣目前的疫情狀況，每個人都有機會染疫，唯有大家保持警覺心，誠實且理性的面對疫情，才能逐漸控制疫情並且恢復正常生活。