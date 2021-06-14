香港豔星狄娜擁有姣好外型，在《大軍閥》一片中更有大尺度的全裸戲，狄娜曾透露，自己曾演出間諜角色，然而現實中她也真的曾是女間諜，不僅如此，她在息影後竟在大陸發展航天及人造衛星事業，奇妙的人生際遇令人歎為觀止。

狄娜入行前曾被泰國首相沙立·他那叻的弟弟追求，對方為了一親芳澤，不惜砸大錢拍電影請狄娜演，她也就這樣陰錯陽差進入了影壇，狄娜一直以來都給人性感美豔的印象，她曾出演過多部電影，包括《七擒七縱七色狼》及《大軍閥》等，儘管沒有大紅，卻也慢慢累積名氣。

狄娜藉此認識不少大人物，她在香港接受專訪時曾提到，她在泰國拍片的期間，曾周旋於當地政商名流，藉機為中共搜集情報，笑稱自己首部電影就演間諜，現實中也真的在當間諜，被問到大陸三十年的改革開放政策感想，她也不避諱侃侃而談，一向直率做自己的個性也讓她成為演藝圈中的「奇女子」。

狄娜聰明又率性，不管是演員還是間諜都完美勝任。（圖/翻攝自微博）

狄娜一生拍過50餘部電影，在早期曾是呼風喚雨的大人物，還曾參與參與中外軍事交流和軍火生意，成為最美「軍火商」，息影後，她積極發展航天事業，在大陸機場建立導航系統，事業越做越大，她甚至參與歐盟發展伽利略全球衛星導航定位系統，身家粗估已經超過10億港幣(約35億新台幣)。