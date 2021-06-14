大陸二手3C產品交易平台業者萬物新生集團更新赴美IPO招股書顯示，擬發行1,623.3萬股美國存託股（ADS），發行價區間為每股13～15美元。若加上超額配售發行股數（243.5萬股），該公司集資額最多可達2.8億美元，其IPO估值約為34.5～39.8億美元。

陸媒獨角獸早知道報導，萬物新生集團預計於18日在紐交所上市，成功上市後將成為「中概股ESG（環境、社會責任、公司治理）第一股」。

萬物新生集團旗下業務包括愛回收（二手3C產品C2B回收平台）、拍機堂（二手3C產品B2B交易平台）、拍拍（二手優品B2C零售平台）及AHS Device（海外業務）等，橫跨產業鏈供需兩端，服務涵蓋回收、檢測、評級、定價到再銷售的所有流程。

萬物新生集團招股書指出，此次IPO集資所得約30％用於在平台上提供多樣化的服務，約30％用於進一步擴展線下門市據點並為拍拍開發新的銷售通路，約20％用於一般企業用途。