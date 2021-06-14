高雄苓雅區大仁市場內13日被警方發現有按摩店無視防疫令，在防疫期間還開店營業，，遭警方依法開罰。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，全國仍處於三級防疫警戒，但高雄苓雅區大仁市場內13日卻被警方發現有按摩店無視防疫令，在防疫期間還開店營業，警方上前盤查，見潘姓業者正為潘姓顧客按摩，潘姓業者還辯解「這是我姐姐」，不過一旁卻還有顧客正在等候服務，潘女違規營業事證確鑿，遭警方依法開罰。

警方表示，當時員警正在大仁市場執行防疫稽查勤務，突然有民眾上前檢舉，稱市場內有按摩業者敞開大門違規營業，員警獲報後，隨即前往現場查處，發現店外掛著主打修眉、刮痧、按摩等服務項目的布條，每次收費從50元到200元不等。

由於按摩店內燈火通明，警方便進入店內勘查，果真發現54歲的潘姓按摩業者正在幫年約58歲的潘姓民眾背部按摩，而潘姓業者見到警察上門查緝時，更是嚇到立即起身，並辯稱「這是我姐姐啦！」，但警方發現旁邊仍有另一位顧客正在等候按摩服務，警方將業者營業過程全程錄影蒐證後，業者百口莫辯，依法對潘女開罰。

根據中央發布的三級防疫警戒規定，「民俗調理業服務之傳統整復、推拿、指壓、按摩等行為從業人員」應配合中央流行疫情指揮中心公告的疫情警戒時間停止停業，而市場內的民眾似乎對潘女違規開店已經積怨已久，就怕潘女自私營業的行為成為防疫破口，所以警方取締時，有民眾大聲拍手叫好，支持警方強力執法的態度。

警方詢問附近攤商及消費者，民眾都紛紛表示，該按摩店一直持續在接客營業，大部分營業時間是早上9時到12時，由於潘女違規營業的事證確鑿，警方在現場依據傳染病防治法37條，在特定場所未依規定停業者，依法開罰新台幣6萬至30萬元罰鍰。