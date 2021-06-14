2名菲籍移工高檔電動機車放在移工宿舍前被竊，警方迅速尋回。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹2名宵小日前到竹南鎮大埔地區行竊菲籍移工電動機車，沿公義路逃逸畫面。

苗栗竹南爆發外籍移工群聚感染風暴，2名來自新竹的宵小竟乘火打劫，利用苗栗外籍移工都被管制外出，前往竹南大埔科技特定區行竊價值6萬多元的移工高檔電動機車，轄區竹南警分局大同所員警接獲移工報案後，循線隔天尋回失車並傳喚2嫌到案，詢後依法函送。

據悉，竹南鎮竹南科學園區、大埔科技技特定區、竹南工業區、廣源科技源區等科技園區，雇用大量外籍移工，移工因受限無法取得本地駕駛資格證照，只能選擇電動機車作為代步工具，由於市場需求日殷，頭份竹南地區已有電動機車專賣店，就以移工為主要客戶。

至於電動機車價格由最陽春的1萬多元至6、7萬元高檔貨。有許多年輕輩移工追求外觀及性能，不惜耗資購買高檔電動機車，曾幾何時，移工的電動機車竟也成了本地宵小下手目標。

2名在某知名科技公司工作的菲籍移工，日前發現停放在竹南鎮仁愛路移工宿舍前的2部新購電動機車遭竊，由於每輛單價高達6萬5千元，急得移工如熱鍋上的螞蟻，加上竹南因爆發外籍移工群體感染疫情，所有外籍移工被管制外出，只得拜託仲介公司人員代向警方報案。

轄區竹南警分局大同所員警受理立即調閱失竊現場周邊監視器影像，發現2名竊嫌是在凌晨3點多，出現在移工宿舍前，以自備鑰匙偷走2部電動機車後離去，警方循線一路追查，發現2嫌騎乘贓車至光華北路後就不見蹤影，巡佐曾世明、警員余政諺、郭家羽等人鍥而不捨，改以徒步沿路查訪，果然皇天不負苦心人，在光華北路上一家茶行內找到這2輛機車。

警方經連絡2名車主前來指認無誤，詢查鄧姓負責人後得悉，這2輛機車是由綽號「小咪」的友人在前一天凌晨4點多，突然前來敲門寄放，警方循線通知59歲的羅姓及65歲的寇姓嫌犯到案，2嫌坦承由新竹住處南下竹南行竊，再搭計程車返回新竹，警方詢後已將2嫌函送法辦。