33歲趙麗穎與42歲馮紹峰在4月中閃電宣布離婚，2年多的婚姻畫下句點，兩人恢復單身後，各自在演藝圈努力，有別於趙麗穎恢單後更美，馮紹峰昨（13日）出席新戲活動時，他的招牌帥臉卻冒老態、眼神呆滯，昔日男神狀態鬧崩壞。

趙麗穎近期頻亮相直播和時尚活動，她每回都展現出完美的顏值和絕佳狀態，美呆外界，而昨天是馮紹峰離婚後首次公開亮相，他以一身黑色西裝、白色上衣的簡約風格出席活動，與女星童瑤、男星張頌文宣傳新戲《新居》，馮紹峰一露面就大展親民，與現場觀眾、媒體揮手打招呼。

馮紹峰與女星童瑤、男星張頌文宣傳新戲（圖／取材自iFengstudio微博）

趙麗穎走出婚變風波，屢次都展現完美顏值和絕佳狀態。（圖／取材自趙麗穎工作室微博）

久違露面的馮紹峰，這回的狀態卻遭外界指狀態不佳，過去是型男代表的馮紹峰招牌帥臉冒老態、眼神看起來很疲憊，馮紹峰身形也明顯消瘦許多，看起來老了好幾歲，馮紹峰的狀態意外引發討論。

馮紹峰離婚後首亮相，但他卻遭指狀態不佳。（圖／取材新浪電視微博）

其實馮紹峰的身形一直都是外界焦點，馮紹峰升格當爸後的身形宛如灌氣球，圓潤到快讓人認不出，馮紹峰去年中才因水桶肚、臉冒法令紋掀起熱議，不過馮紹峰今年3月則被拍到暴瘦，他臉蛋和身形明顯消風，而身穿寬鬆花襯衫拍戲的馮紹峰更顯身形纖細，暴瘦的他手臂細如竹竿、還瘦出尖下巴，整個人看起來沒有什麼氣色，馮紹峰疑似為了新戲的角色忽胖忽瘦，讓外界震驚之餘，不免擔心男神身體是否承受得住。