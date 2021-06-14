疫情三級警戒中央祭出「室內5人、室外10人」禁令，但花蓮14日凌晨卻有10多釣客，跑到東堤海邊夜釣，其中一人不慎墜落6公尺深的涵洞，摔斷雙腿，無法行動，沒想到其他同伴擔心違反群聚規定被罰，竟然全都落跑將他丟包，直到其他釣客發現報警，才將人獲救起救醫。

除了中央三級警戒公布群聚規定，漁業署早在5月22日也宣布漁港禁止垂釣，違者開罰3萬至15萬元，可是花蓮1名29歲李姓男子，14日凌晨仍與10名多釣友相約到東堤海邊夜釣，

不僅失足摔斷雙腿遭丟包，且與同伴都要面臨巨額罰款。

據了解，李男先將車子停在堤防邊，再走路到海邊釣魚，不料行走時不慎墜落至6公尺深的涵洞，當場摔掉雙腿，痛苦不堪，無法行動，扯的是，其他同伴擔心群聚被開單，竟然不顧李男生死，一哄而散將他丟包。

就在李男痛苦無助時，所幸被其他釣客發現報警，救難隊員到場動用電動吊臂，花了1個多小時，才將李男救上岸，緊急送醫，雖無生命危險，但雙腿卻無知覺。

花蓮警方則表示，釣客們不甩禁令，還硬闖管制區，將依法開罰，由於李男的同伴跑光，目前只將他送交裁處，仍在追查其他同伴資料。

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