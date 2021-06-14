吉安國小接種站由花蓮門諾醫院醫護團隊負責，分別設置報到區、資料填寫區及注射區等三大區，圖為報到區。（羅亦晽攝）

吉安國小接種站分別設置報到區、資料填寫區及注射區等三大區，圖為資料填寫區。（羅亦晽攝）

門諾醫院及吉安國小團隊示範明天施打疫苗的動線，接種對象只需坐在位子上，毋需移動，由醫師問診，護理人員則會用推車運著針筒、酒精、疫苗等接著施打。（羅亦晽攝）

日本贈送124萬劑AZ疫苗中，中央配發花蓮縣13500劑，明起將開放第2到5類近1萬人接種，縣長徐榛蔚今視察設置在吉安國小活動中心內的接種站，對醫護團隊及校方規畫的分流、分區接種方式讚許有加，相信明天能順利完成接種任務。

吉安國小接種站主要由花蓮門諾醫院醫護團隊負責，活動中心內分別設置報到區、資料填寫區及注射區等三大區，其中注射區又分成5小區，每區可容納24人，接種座位距離相隔1.5公尺，預計每梯次可替120人接種。

徐榛蔚表示，縣內共有5個接種站於星期二、五陸續替第2到5類對象施打疫苗，其中吉安國小接種對象屬吉安警分局轄區內人員，含警察人員、各村里長及幹事、清潔隊、長照人員與文健站有執業登記的照服員，另外，門諾醫護團隊則會在星期三、四進入長照機構內替符合資格的對象施打。

徐榛蔚指出，門諾醫院醫護團隊共27人，包含3名醫師及10名護理人員引導接種動向，且團隊已依接種名冊通知施打對象該於何時前往接種站，相關管制十分清楚，相信絕對不會出現插隊接種的行為發生。

院長吳鏘亮表示，吉安國小明會依照接種名冊協助報到事宜，確認身份後，會先請民眾到資料填寫區填寫資料，完成再進入注射區等待接種。醫護團隊待第一梯次的對象就緒後，由醫師問診，護理人員則會用推車運著針筒、酒精、疫苗等接著施打，過程中，民眾只需坐在位子上，毋需移動，直到施打完30分鐘身體無異狀後，再聽從廣播指定的出口離開。

吳鏘亮說，施打完觀察的30分鐘內，醫護人員會進行注射申報等行政作業，節省後續相關的流程時間，民眾這段期間若身體不適，現場也會有救護車隨時待命。

由於衛生局會照各接種區分配到的施打人數配發疫苗， 吳估計，接種速度平均每小時可替120人接種，若速度快可以提升至140人，明天接種對象約400至500人不等，由於是第一次施打，後續會視情況滾動式調整，不過疫苗數量絕對足夠。