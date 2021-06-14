資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

國內疫情嚴峻，資深媒體人彭文正昨(13日)在網路直播爆料，蔡英文總統已打輝瑞疫苗，對此，總統府發言人張惇涵駁斥「這是不折不扣的謠言」，總統和賴清德副總統目前皆未接種疫苗。資深媒體人黃暐瀚今(14日)在臉書說，總統不可有一點意外，即將滿65歲的蔡總統，肯定是需要「醫療保護」的對象，「台灣已經擁有AZ、Moderna，難道就只為了力挺國產疫苗？而讓自己暴露於染疫的危險之中？這合理嗎？」

黃暐瀚14日在臉書提到，指控總統是很嚴重的事，到底真相如何？後續再慢慢觀察，比較關心的是，這新冠疫苗，行政院長蘇貞昌打了、衛福部長陳時中打了、連行政院顧問丁怡銘都打了，總統副總統卻都沒打，這正常嗎？

為了保護總統，國家運用所有最好的資源，黃暐瀚表示，車是防彈的，輪胎還防爆，出門一路綠燈，官邸牆壁也有強化鋼板，身邊隨扈荷槍實彈，為什麼？因為是總統，不能有一點差錯、不可有一點意外，既然這樣，即將滿65歲的蔡總統，肯定是需要「醫療保護」的對象，台灣已經擁有AZ、Moderna，為什麼總統遲遲不肯打？難道就只為了力挺國產疫苗？而讓自己暴露於染疫的危險之中？這合理嗎？

不僅如此，黃暐瀚提出質疑，「退一萬步說，就算總統不打，至少副總統該去打吧？台灣明明有疫苗，總統副總統卻都不打疫苗，這真的難以理解。國安會、特勤中心以及總統醫療小組，真的都沒有『意見』嗎？」

另外，張惇涵表示，總統府已多次說明，任何對防疫工作有正面幫助的事，總統和副總統都願意配合，一旦國產疫苗研發成功，總統、副總統也願意施打，目前這項計畫並沒有改變。