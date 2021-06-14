有些人為了避免爭執或麻煩，遇到問題時會選擇用敷衍的方式帶過，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」點名，射手座、水瓶座、巨蟹座、雙魚座談戀愛時常常會敷衍另一半，想要找他認真討論事情實在是難上加難，因為他總是看起來毫不在乎的樣子，讓伴侶很想要打他！

▍1.射手座

射手座追求快樂的生活，所以非常討厭吵架，如果有人找他理論，他都覺得對方是在干擾自己，就算是交往中的對象也一樣，情侶交往過程難免會有摩擦，通常他就會用敷衍的方式應付，因為他太怕兩人真的吵起來，但是這種耍賴的態度往往也讓伴侶覺得他很欠打。

▍2.水瓶座

水瓶座很怕麻煩，也很討厭繞著某個問題不停的追究，為了避免耗費太多精力去煩惱這些事情，他會用敷衍的方式來逃避，如果戀人想要找他好好坐下來談一談，他下意識就會想要敷衍對方，因為他覺得和對方爭辯的過程會傷害兩人的感情，為了不破壞這段關係，他就會避免正面回應。

▍3.巨蟹座

巨蟹座分為兩派，如果他很深愛對方，他絕對是說到做到，絕對不會敷衍，但如果他還沒認定對方，常常就會讓人感覺他總是在敷衍，嘴巴上講得很好聽，但卻不會化為實際行動，他只顧著當下氣氛開心，未來是不是真的會做又是另一回事了。

▍4.雙魚座

雙魚座渴望浪漫甜蜜的愛情，他覺得情侶相處時，最好只要有一個主導的人，另一個人放鬆一點，這樣兩個人的關係比較平衡，才可以長久相處下去。為了達到這個平衡，雙魚往往是那個比較放鬆的人，很多事情會敷衍過去，不會太計較，有時他們這個態度會讓情人很無言，其實這是出自於他的細心，畢竟雙魚的本質還是很敏感細緻的。