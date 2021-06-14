天后那英近來因參加《乘風破浪的姐姐》第二季，人氣再攀高峰，身為演藝圈大姐大的她作風直率，卻也因為講話太直常不小心引起爭議，日前她和「90後四小花旦」楊紫上綜藝節目，楊紫卻不斷被那英針對，節目片段曝光後，不少網友都認為那英太過頭，看起來簡直就是職場霸凌。
那英和楊紫在節目《萌探探探案》中互相較勁，由於在前2集中，扮演壞人角色的楊紫以善良形象順利騙過大家，導致那英背黑鍋成為眾矢之的，因此在第3集中，那英多次針對楊紫，處處表達對她的不信任，還狠酸對方「假單純」、「我對楊紫就沒有好印象」。
不僅如此，楊紫也自爆：「上次那姐走的時候指著我說『妳這個壞人，妳不得好死』」，那英在節目中對楊紫的態度，讓許多網友十分不滿，認為她是在倚老賣老，更痛批她「沒素質」，儘管雙方都沒有正面回應，但楊紫也在微薄發文標註那英，「那姊那姊，後面我們一起組隊！」
那英也在第一時間轉發貼文，「是啊是啊，我也想跟妳組隊，姐不會玩，妳帶著我。」2人攜手力破那英欺負楊紫的傳聞，楊紫後來更在那英轉發的貼文下留言「我們一起贏他們」，高EQ的處理方式獲得不少網友狂推。
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