新冠疫苗15日將擴大接種，北市卻要85歲以上長輩採上網預約制，令人咋舌，市長柯文哲13日趕緊改口稱「不能預約也能施打疫苗」。議員陳怡君怒轟，給這些長輩家中帶來麻煩，還自豪有趣，一點同理心都沒有，更把昨天努力預約的長者當「莊孝維」，不重視長者打疫苗，怒批「柯文哲對不起台北市老人！」

陳怡君表示，85歲以上可符合施打疫苗的造冊，13日下午3時出爐，柯明明有造冊，但卻還要給這些不會使用手機電腦上網預約的長者製造麻煩，柯還失言說：「昨天上網預約還發生一個現象，有些預約登入的IP都還從國外來，表示那些長輩的子孫都從美國、日本幫忙預約的。」

「柯文哲給這些長輩家中帶來麻煩，竟還自豪有趣！」陳怡君痛批，實在連一點同理心都沒有，且這些長者要去醫院、診所施打疫苗時，因85歲以上高齡，難道不需要子女及子孫的陪伴？然後再到醫院高風險區去施打疫苗，這不就又是群聚？然而昨天下午，柯說沒預約的也可在某個時間、地點去施打，於是這些有預約的、加上沒預約依序去排隊的長者，到時候又擠在一起，不也是群聚嗎？

陳怡君指出，昨天預約系統一度當機，有些長者手機只顯示「已預約成功」，但沒顯示預約好的時間，時間還要等候訊息通知，那些長者根本不會看手機訊息，萬一又錯過預約時間怎麼辦？一位長者施打疫苗可以搞的那麼複雜，讓長者昨天委屈直言：「那麼麻煩算了！」她聽了實在很難過、心酸。

她說，昨天下午里幹事、里長手上有了造冊，一個里不多，130幾位85歲以上長者可施打疫苗，柯難道不會分天、分行政區、分里分流的就指令明確，非要搞的讓長者不安，然後讓長者消極放棄施打疫苗，這是一位當醫師的良心嗎？大家都知道這波疫情，容易喪命的是長者，柯卻不重視長者施打疫苗的狀況，直言「柯市長對不起台北市老人！」