基隆1名男子在2018年發現妻子懷孕生下1子，但孩子卻不是他的親生骨肉，而是外遇對象的種，他事後查出，妻子早在2016年就發生出軌，甚至每周帶小王回家發生關係2次，崩潰決定提告求償60萬，審理期間妻子與小王皆未出庭抗辯，法院認定男子陳述屬實，判2人須共同賠償20萬。

判決書指出，男子發現妻子在2016年起外遇1名男子，小王甚至會到他們家中以每周2次的頻率發生性關係，而離譜的是妻子在2018年甚至懷上小王的孩子，同年生下孩子後，孩子卻不幸夭折，遺體被冰存1個多月後，由里長通知男子，他才崩潰得知妻子竟產下對方孩子，決定提告。

不過因通姦、相姦除罪化，諭知免訴確定後，該男子便向2人提出損害配偶權告訴，要求前妻與外遇男子共同賠償60萬元精神慰撫金，而審理期間該妻子未出席陳述也沒提出書狀聲明，外遇男則表示拒絕提訊，僅回覆不同意求償訴求。

法院認為，被告的2人均未提出相關事證，因此認定原告男子所說為實，而妻子不但發生外遇，還懷孕生子，確實已侵害配偶權，故請求賠償有據；但調閱2人收入資料得知，妻子年度收入不到25萬元，而小王收入則為0元，考量雙方財力狀況、不正常往來的情形、次數及破壞婚姻關係程度與精神所受痛苦，判決2人應賠償20萬元較為適當。