公路總局誤將淡水地名「油車口」標為「油庫口」，被當地居民嘲諷。（民眾提供／戴上容新北傳真）

新北市議員鄭宇恩表示，公路總局該更用心審視隧道每個細節。（新北市議員鄭宇恩提供／戴上容新北傳真）

淡江大橋工程第二標｢新民隧道」即將完工，屆時沙崙路到淡海新市鎮路徑可截彎取直，待淡江大橋啟用後連接，使交通更便利；未料，主管的公路總局誤標地標，將淡水地名「油車口」變「油庫口」，當地民眾譏諷，一秒從淡水到板橋吃知名油庫口麵線；公路總局回應，15日前會先遮蔽牌面錯誤字樣。

過去要從大庄沙崙連接到新市鎮的沙崙路因地形限制，須繞過砲台公園，才能從新民街一段接到新市鎮。總長200公尺的「新民隧道」歷經5年施工，近日即將完工，屆時將可連結沙崙路到淡海新市鎮，使淡江大橋聯絡道路更加順暢，讓路形更整齊。

未料，公路總局將隧道口的路標誤標，使淡水地名「油車口」變為「油庫口」，當地民眾諷刺「一秒從淡水到板橋吃麵線」；新北市議員鄭宇恩表示，請公路總局必須用心，這麼重要的事情不該出錯；新北市議員陳偉杰則質疑，公路總局螺絲鬆了，以國際地標來看，音譯都會有問題，當地里長表示早有反應，但公路總局效率差未立刻改善。

公路總局表示，淡江大橋分為3標，目前1、2標已完工，第3標的主橋段工程則是進行到主橋塔基樁打設工程，「新民隧道」屬第2標工程的一部分，工程已大致完成，待配電與新北市府現勘後，預計今年下半年可通車，關於錯誤字樣部分，15日前會先遮蔽牌面錯誤字樣。

據了解，淡水「油車口」地名來源為俗稱「油車」的木製榨油台，也代表為昔日榨取植物油的場所；而板橋知名的「油庫口」麵線，地名則是因鄰近中油昔日「油庫」而來。