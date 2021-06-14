疫情延燒，各醫院救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）嚴重短缺，不料在藝人賈永婕捐贈後，蔡英文總統昨晚在臉書表示，採購的500台昨天有200台到貨。網友痛批每次都是別人先做才又緊急跳出來說你們都有做，民怨瞬間炸鍋，灌爆蔡英文臉書。

新冠肺炎本土確診人數不斷攀升，各醫療院所一再反應設備不足，卻苦等不到救命的HFNC，就在賈永婕短時間內募資342台全配的HFNC，並陸續送抵醫院後，蔡英文昨晚卻在臉書貼文表示，指揮中心先前採購的500台HFNC昨天已經有200台到貨，會用最快的速度提供給醫院。還說面對疫情的考驗，政府努力調度資源及提供設備，要讓醫療前線有更大的能量。

蔡英文的說法被網友罵翻，臉書湧進上萬則留言，要蔡英文「太慢太自私太意識型態了」「不要老是等到社會人士捐贈後才馬後炮，說已經完成採購」「政府官員還在乎在生死邊緣掙扎的同胞？」「看看其他留言啊？有沒有那麼一絲絲的愧疚？心虛？」「可以換賈永婕當行政院長嗎，蘇貞昌太混了」。

網友大讚賈永婕「 您的動力比政府還積極快速」「妳看妳多優秀，妳買政府就跳出來說早就買了」「只有妳可以喚醒這些裝睡的人」「你的舉動正一巴掌打在聖上的臉上」「應該換妳當部長，把陳時中這沒用的人換掉」「感謝你，終於讓政府將設備拿出來轉撥給醫院使用」。

網友留言。(圖片翻拍自蔡英文臉書)

賈永婕募「救命神器」送各大醫院 陳時中致謝曝：政府本來就有在準備，200台今到貨

網友感謝賈永婕「讓大家看到這個政府毫無作為，只會嘴砲治國，也讓大家看到這個政府和總統團隊的無能」，並大酸蔡英文「臉皮真厚！政府比民間速度慢的離譜，超前部署在那裡了，一而再再而三的欺騙」「買了一年多，終於到貨了」。

還有網友建議疫苗採購也一併比照這樣的作法，「妳好人做到底趕快捐些國際疫苗，這樣政府怕妳搶功勞、會加緊採購的」「不如考慮一下，想辦法捐個BNT疫苗，政府說不定就會說他也買了幾百萬劑」「BNT政府買不到，就由民間代購，再拿單據跟國家核銷就好啦」「台灣真的不能再讓這種政府搞下去了」。

網友也質疑「花這麼多錢從去年就超前部署 說買到的疫苗在哪？說6月會到200萬疫苗 就是指人家捐？」「指揮中心之前就採購了，那請拿出證明文件」「超前部署卡非綠縣市？」

賈永婕則在蔡英文臉書親自留言表示「總統好！我們會繼續努力的，謝謝您」蔡英文也回應「謝謝永婕和所有一起支持醫護的朋友，我們一起繼續努力，戰勝病毒！」

另有藍營政治人物也在其PO下方留言，國民黨台北市議員鍾沛君稱，「謝謝賈永婕，與所有慷慨解囊的朋友們。然後，蔡總統請加油」，藍營青年代表李明璇則稱，「請蔡政府把當初『超買香菸』的決心拿出來，讓台灣人民看見貴黨超前部署的厲害」。