2021年NBA樂透籤過幾天就要開獎（23日），被踢出季後賽的14支球隊可以加入抽籤，金州勇士隊雖然例行賽排名西區第8，但因輸掉季末附加賽（被視為第9名）而獲得抽籤的機會。這是因禍得福，根據美媒ESPN預測，2021年選秀「可能是2003年以來最佳的一個梯次」。

公認2003年選秀是千禧年之後最強的梯次，前五順位擁有詹姆斯(LeBron James)、安森尼(Carmelo Anthony)、波許(Chris Bosh)、韋德(Dwyane Wade)4位球星，其中波許已經率先入選籃球名人堂。

ESPN引述一位NBA球團高層的看法：「有幾年所謂的狀元郎，之所以成為狀元只是因為沒別的人可以選。今年是真材實料的，我認為前5名都很可觀。」

目前被看好的狀元是來自奧克拉荷馬州大的康寧罕(Cade Cunningham)，此外還有傑倫格林(Jalen Green)、馬布里(Evan Mobley)、瑟格斯(Jalen Suggs)，以及G聯盟的庫敏加(Jonathan Kuminga)。此外傳奇球星皮朋的兒子，皮朋二世(Scotty Pippen Jr.)也宣布投入今年選秀。

勇士隊如果沒抽到好籤，最差也能保有第14順位，況且他們還有來自灰狼的一支受保護首輪籤（第6順位）。如果灰狼抽到前3順位，那支籤就會被灰狼保留。換言之勇士拿到兩支首輪籤的機率是很高的，因此勇士預告這是「很重要的夏天」。然而美媒NBC對此表示悲觀，他們相信這屆的新秀雖然強，可惜最厲害的就是那5人，從第6順位開始恐怕就選不到了。