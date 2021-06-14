端午連假碰上疫情衝擊，全台民眾為防疫捨去家族團聚機會，莫不渴能早日打疫苗解封，國民黨主席江啟臣不忘在臉書和民眾一起慶端午外，也要蔡政府快點取得國際認可疫苗，別拿全民當白老鼠，獲得超過1.2萬民網友支持，也讓前高雄市長韓國瑜、資深媒體人趙少康有共感，三巨頭一起串聯要政府趕緊給民眾「安全、有效、有國際認證」的疫苗。

國民黨主席江啟臣在端午節當天發臉書，和民眾一起慶端午，他提到，今年疫情嚴峻讓大家不得不宅在家過端午，「我們認真防疫，把防疫工作做到最好。政府應該看見人民在疫情下無法好好過節。」

國民黨三巨頭江啟臣外，韓國瑜也在端午節發文聯手要蔡政府給民眾安全疫苗

面對民眾無法好好過端午，江啟臣不忘要政府趕緊給民眾「安全、有效、有國際認證」疫苗，他痛批，「蔡英文憑什麼抓全民當白老鼠」，他支持國家生技產業，但反對蔡英文只給人民一種選擇，並呼籲只要國產願意進入三期臨床，他就願捐出手臂當三期測試者。

江啟臣說，疫苗已經被世界各國作為戰略物資，自產疫苗，掌握產線是疫情下國家安全的基石。但目前國際主流疫苗如輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗都有進入三期臨床實驗，這是主流的國際標準。台灣國產疫苗卻只有二期試驗，無法獲得國際認證，也無法知道保護力如何？打在全民身上，等於就是把全民當白老鼠。

江啟臣指出，他願意為國家生技產業獻出手臂，進行三期臨床試驗，但請蔡英文饒過全民，加速採購「安全、有效、有國際認證」的疫苗，若採購不到，就應該讓民間、企業協助政府儘快取得疫苗。同步確保國家生技產業，完成三期臨床試驗，在安全有效的前提下，再施打到國人身上。

對江啟臣發文，國民黨其他二巨頭前高雄市長韓國瑜、資深媒體人中廣董座趙少康都表態支持，趙少康不只留言回應，也在自己臉書發文呼籲，支持拒讓全民當白老鼠，高端若要做三期試驗得花300億元，賣10年都賺不回來，高端應按部就班做完三期試驗，而不是揠苗助長，愛之適足以害之，照步來才能消除國人疑慮，也讓國際間對國產疫苗埋單。

韓國瑜也在自己臉書發文響應，台灣已超過400民眾染疫死亡，台灣有能之士想幫忙爭取採購外國疫苗來救命，政府卻一心只想全力推動未通過完整試驗就急促上市的國產疫苗，大家沒得選，只能一起當白老鼠，做活生生的人體試驗，高官應帶頭打國產疫苗，證實國產疫苗安全有效，政府應趕緊買國際認證、安全有效的疫苗，讓人人有得打，才是當務之急。