校園為學生建置完整輔導系統，但往往忽略老師背負教育壓力，也需要窗口發洩情緒，基隆市政府首創「教師諮商輔導支持服務」，透過線上諮詢、心靈成長課程等多元方式，為教師們心理健康建立防護罩。

基隆市政府與外界合作提供5大面向服務，包括「電話諮詢服務」、「成長團體及工作坊」、「教師心靈成長課程及活動」、「專業心理諮詢及諮商輔導」及「個別對話互動諮商」，教師可以透過專線或QR Code申請線上諮詢。

教育處長林祝里說，盼透過這些服務協助解決教師們所遭遇的心理困擾，增進心理健康，她強調，這些諮詢內容定會保密，不會提供給主管機關或學校作為成績考核或影響權益，教師們可以放心洽詢。

林祝里指出，除了因應教師法第33條「高級中等以下學校各主管機關應建立教師諮商輔導支持體系」規定外，疫情期間更提供個別視訊服務，協助教師面對多變疫情的焦慮，或是遠距鏡頭那端學生學習與輔導需求的無力與挫折。

教育處進一步提及，老師面對工作、家庭、人際、生活等，需要適當的情緒出口，因此與國立台北教育大學「社區心理諮商暨健康促進研究中心」專業團隊合作，提供心理支持；暑假期間更規畫辦理數場多元主題，包括正念減壓、自我照顧、藝術治療等線上活動和工作坊，讓教師們在暑假有喘息和照顧自己身心健康的機會。

此外，除了提供教師管道外，學生心理輔導也不中斷，教育處表示，防疫停課期間，輔導教師仍會透過電話、Line及視訊等方式，持續關懷學生，社工師、心理師也會針對特殊個案定期追蹤，隨時掌握狀況。